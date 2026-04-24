Il club ha annunciato la separazione dall'allenatore, ringraziandolo per il lavoro svolto. Nella nota ufficiale, si esprime gratitudine per il contributo fornito durante il suo periodo sulla panchina. La stessa comunicazione evidenzia che la società ha deciso di puntare su una nuova guida tecnica e manifesta fiducia nell’allenatore designato per il futuro. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle motivazioni della scelta è stato fornito.

Ora è ufficiale, la Roma ha comunicato la separazione dal senior advisor Claudio Ranieri, dopo una collaborazione durata appena 10 mesi. In mattinata il club ha diffuso la nota attesa da ieri sera, dopo che sono filtrate le notizie sulla decisione presa dai Friedkin. "L’AS Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato. Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma. Ha guidato la squadra in un momento molto difficile e saremo sempre grati per i suoi sforzi. Guardando al futuro, la nostra direzione è chiara. Il Club è solido, con una leadership forte e una visione ben definita. L’AS Roma verrà sempre al primo posto.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ufficiale: Ranieri e la Roma si separano. Il comunicato: "Grazie di tutto, piena fiducia in Gasperini"

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