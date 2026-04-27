A Roma, il ritorno in campo di un calciatore chiave ha attirato l’attenzione. Dopo un periodo di assenza, l’atleta ha ripreso a contribuire alla fase offensiva della squadra, dimostrando una certa efficacia in partita. La sua presenza sembra aver incoraggiato un miglioramento nelle prestazioni complessive della formazione, che ha ottenuto risultati positivi nelle ultime gare. La sua disponibilità rappresenta un elemento importante nel quadro delle scelte tattiche del team.

Ci sono alcuni giocatori che sono fondamentali per far sì che una squadra giochi bene e vinca le partite. Alcuni lo sono perché hanno un tasso tecnico più alto degli altri e riescono a far giocare meglio i compagni, altri invece sono dei leader e mettono in campo quell’energia che serve per vincere una partita difficile. Altri ancora hanno una dote fondamentale nel calcio: la capacità di correre per 90 minuti, dando una mano sia in fase offensiva che in difesa. Questo è il caso di Wesley: il suo ritorno in campo contro il Bologna è stato fondamentale per portare a casa i tre punti e mantenere la corsa Champions ancora viva per la Roma. In queste ultime partite sarà a disposizione di Gasperini, con un occhio puntato al Mondiale con il Brasile.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, l’effetto Wesley: Gasperini ritrova la sua freccia

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