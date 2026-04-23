Bologna-Roma Gasperini ritrova Dybala e Wesley | il piano per il Dall’Ara

La Roma si prepara per la partita contro il Bologna, in programma sabato al Dall’Ara, dopo aver riavuto a disposizione Dybala e Wesley. Entrambi si sono allenati con il gruppo e sono pronti a scendere in campo. La sfida arriva in un momento cruciale della stagione, con la squadra che cerca di consolidare la posizione in classifica in vista delle prossime partite. La formazione giallorossa si avvicina alla gara con queste novità nella rosa.

La Roma recupera pedine fondamentali per la trasferta di sabato contro il Bologna, match decisivo nella rincorsa alla zona Champions League dopo il rallentamento interno contro l’Atalanta. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Gian Piero Gasperini potrà contare nuovamente su Devyne Rensch, che ha smaltito la contrattura muscolare, mentre sulla fascia sinistra è previsto il rientro di Wesley dal primo minuto per garantire maggiore spinta offensiva. La notizia più rilevante riguarda il ritorno tra i convocati di Paulo Dybala, assente dai campi da tre mesi (ultima apparizione contro il Milan). Sebbene l’argentino sia clinicamente guarito, la sua tenuta atletica non garantisce ancora un impiego dal fischio d’inizio.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Bologna-Roma, Gasperini ritrova Dybala e Wesley: il piano per il Dall’Ara Notizie correlate Bologna-Roma: Gasperini ritrova Rensch. Infermeria vuota verso il Dall’AraLa Roma recupera pezzi fondamentali nel centro sportivo di Trigoria in vista della sfida contro il Bologna, in programma sabato alle ore 18:00 allo... Leggi anche: Roma, Dybala e Wesley tornano in gruppo: Gasperini punta il Bologna Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Roma, scatta l’ora dei rientri: Gasperini ritrova 3 titolari in vista del Bologna; Roma, buone notizie per Gasperini in vista del Bologna: Dybala e Wesley tornano in gruppo; Roma: contro il Bologna si rivedono due titolari; Roma, arrivano i rinforzi: per la corsa alla Champions tornano tre titolari. Roma, arrivano i rinforzi: per la corsa alla Champions tornano tre titolariIl tecnico Gasperini continua a credere al quarto posto e ritrova Koné, Wesley e Dybala in vista della trasferta di Bologna: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it Bologna-Roma: orario e dove vederla in TV e streamingDove vedere Bologna-Roma in TV e streaming: SKY o DAZN? Tutte le informazioni per seguire in diretta la 34^ giornata di Serie A. fantacalcio.it La giornata giallorossa - #Dybala e #Wesley lavorano verso Bologna. Roma su #Alajbegovic #ASRoma x.com Prosegue la preparazione del Bologna in vista della sfida contro la Roma: le ultime da Skorupski a Bernardeschi - facebook.com facebook