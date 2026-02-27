Lindsey Vonn ha condiviso sui social un episodio drammatico che l’ha coinvolta, spiegando come sia riuscita a evitare un intervento che avrebbe potuto portare alla perdita della gamba sinistra. La campionessa americana di sci, ora 41 anni, ha parlato apertamente di quel momento critico e di come il team medico sia intervenuto per salvarle la gamba.

Lindsey Vonn e l'incidente alle Olimpiadi La dinamica dell’incidente di Lindsey Vonn le ha provocato una frattura complessa alla tibia sinistra e, nelle ore successive, lo sviluppo di una sindrome compartimentale, una condizione medica grave in cui la pressione interna ai muscoli aumenta al punto da compromettere la circolazione sanguigna, danneggiando nervi e tessuti. Se non trattata prontamente e correttamente, questa sindrome può rendere inevitabile l’amputazione dell’arto. «Dr. Tom Hackett mi ha salvato la gamba», ha commentato Lindsey Vonn nel video condiviso sui social, riferendosi al chirurgo ortopedico del Team USA che ha eseguito su di lei una fasciotomia, ossia una procedura di emergenza che consiste nell’aprire chirurgicamente il fascio muscolare per alleviare la pressione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Lindsey Vonn spiega perché ha rischiato l’amputazione della gamba sinistra (e come il chirurgo ortopedico l'ha evitata)

