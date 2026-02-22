Roma Papa Leone XIV è arrivato alla parrocchia di Castro Pretorio | il saluto ai fedeli

Papa Leone XIV ha fatto visita alla parrocchia del Sacro Cuore a Castro Pretorio, portando un messaggio di vicinanza ai fedeli. La sua presenza ha attirato numerosi parrocchiani che lo hanno accolto con entusiasmo. Il Papa ha percorso il piazzale davanti alla chiesa, salutando le persone e fermandosi a scambiare qualche parola. La visita si concentra sulla comunità locale e sul suo coinvolgimento nelle attività parrocchiali. La gente aspetta ulteriori incontri ufficiali.

© Lapresse.it - Roma, Papa Leone XIV è arrivato alla parrocchia di Castro Pretorio: il saluto ai fedeli

Papa Leone XIV è arrivato alla parrocchia del Sacro Cuore a Castro Pretorio a Roma. Il Pontefice, giunto intorno alle 8.15, è stato accolto dai fedeli e dalle campane a festa. Prevost dopo essere sceso dall’auto ha salutato le persone presenti nel cortile della parrocchia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it Roma, Papa Leone XIV in visita alla parrocchia di Castro PretorioPapa Leone XIV visita la parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Castro Pretorio a Roma per una visita pastorale. Roma, centinaia di persone attendono l’arrivo di Papa Leone XIV a Castro PretorioPapa Leone XIV ha visitato Castro Pretorio per motivi religiosi, attirando centinaia di fedeli che attendono con entusiasmo il suo arrivo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Leone XIV ai preti di Roma: urgente annunciare il Vangelo. Sosteniamoci a vicenda; Sito Istituzionale | Papa Leone XIV celebra la messa alla Basilica del Sacro Cuore; Papa Leone XIV a Castro Pretorio: le strade chiuse e i bus deviati; Roma, Papa Leone oggi celebra messa alla parrocchia del Sacro Cuore. Roma, Papa Leone XIV in visita alla parrocchia di Castro PretorioIl Papa alla parrocchia di Castro Pretorio a Roma (Foto Antonio Modaffari/LaPresse) La parrocchia ... msn.com Roma, Papa Leone XIV oggi celebra la messa presso la parrocchia del Sacro CuoreUna volta giunto in via Marsala 42, il Pontefice ha in programma di celebrare la Messa della prima domenica di Quaresima insieme alla comunità salesiana, ai fedeli, ai bambini, ai giovani e alle perso ... tg24.sky.it Oggi è la Prima Domenica di Quaresima Un tempo di grazia che ci invita a fermarci, ad ascoltare la voce del Signore e a vivere un vero digiuno dai rumori del mondo, come ci ha ricordato Papa Leone XIV. In questo cammino verso la Pasqua, riscopria - facebook.com facebook È del tarantino Roberto Ferri il ritratto ufficiale di Papa Leone XIV - News x.com