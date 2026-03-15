Roma il Papa arriva alla parrocchia di Ponte Mammolo | il saluto ai fedeli

Il Papa Leone XIV è arrivato alla parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Ponte Mammolo, a Roma. È stato accolto dai fedeli che si trovavano nel cortile dell’oratorio, creando un’atmosfera di festa tra i presenti. L’arrivo del Papa è stato accompagnato da entusiasmo e applausi, mentre si è diretto verso l’interno della parrocchia.

Papa Leone XIV è arrivato alla parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Ponte Mammolo. Il Pontefice è stato accolto dall’entusiasmo dei fedeli presenti nel cortile dell’oratorio. Il Papa arrivando ha salutato i presenti, tra questi alcune persone disabili, un gruppetto di volontari della parrocchia e alcuni operatori della Croce Rossa Italiana. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, il Papa arriva alla parrocchia di Ponte Mammolo: il saluto ai fedeli Articoli correlati Roma, Papa Leone XIV è arrivato alla parrocchia di Castro Pretorio: il saluto ai fedeliPapa Leone XIV è arrivato alla parrocchia del Sacro Cuore a Castro Pretorio a Roma. Due agrigentini con il Papa per la visita alla parrocchia di Ponte Mammolo: concelebrano Baldo Reina e Giuseppe ArgentoCi saranno due presenze importanti, legate alla provincia di Agrigento, tra i rappresentanti della Chiesa che prenderanno parte alla visita di Papa... Contenuti utili per approfondire Ponte Mammolo Temi più discussi: Ponte Mammolo, l’attesa del Papa in una parrocchia multietnica e vicina ai poveri; Papa Leone a Ponte Mammolo, strade chiuse per la visita del pontefice: tutte le informazioni; Papa Leone: Messa nella Parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Ponte Mammolo; Sacro Cuore di Gesù a Ponte Mammolo, presenza vicina alle persone. Roma, il Papa arriva alla parrocchia di Ponte Mammolo: il saluto ai fedeli(LaPresse) Papa Leone XIV è arrivato alla parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Ponte Mammolo. Il Pontefice è stato accolto dall'entusiasmo dei ... stream24.ilsole24ore.com Papa Leone a Ponte Mammolo: «Siamo segni di speranza»L'arrivo del Pontefice nella parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, oggi pomeriggio, e la calorosa accoglienza della comunità parrocchiale ... romasette.it Vatican News. . Ore 16:50 - Visita pastorale alla Parrocchia “Sacro Cuore di Gesù” nel quartiere Ponte Mammolo di Roma. Diretta della Santa Messa presieduta da Papa Leone XIV. facebook Papa Leone nella parrocchia di Ponte Mammolo: grande la gioia dei fedeli presenti Ascolta la diretta qui! vaticannews.va/it/epg.html#sc… x.com