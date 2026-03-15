Roma il Papa arriva alla parrocchia di Ponte Mammolo | il saluto ai fedeli

Da lapresse.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Papa Leone XIV è arrivato alla parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Ponte Mammolo, a Roma. È stato accolto dai fedeli che si trovavano nel cortile dell’oratorio, creando un’atmosfera di festa tra i presenti. L’arrivo del Papa è stato accompagnato da entusiasmo e applausi, mentre si è diretto verso l’interno della parrocchia.

Papa Leone XIV è arrivato alla parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Ponte Mammolo. Il Pontefice è stato accolto dall’entusiasmo dei fedeli presenti nel cortile dell’oratorio. Il Papa arrivando ha salutato i presenti, tra questi alcune persone disabili, un gruppetto di volontari della parrocchia e alcuni operatori della Croce Rossa Italiana. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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