Roma tridente da Champions per il Napoli | Dybala e Malen guidano la carica

Roma, tridente da Champions per il Napoli: Dybala e Malen guidano la carica La Roma si prepara alla spedizione di Napoli con un carico di ottimismo che mancava da settimane, pronta a sfidare i fantasmi di un tabù di scontri diretti che resiste dallo scorso aprile. Questa volta, però, i giallorossi puntano su Dybala e Malen, che stanno trascinando la squadra con le loro prestazioni offensive, in un match decisivo per risollevare le sorti del campionato.

La Roma si prepara alla spedizione di Napoli con un carico di ottimismo che mancava da settimane, pronta a sfidare i fantasmi di un tabù scontri diretti che resiste dallo scorso aprile. La notizia più rilevante per Gian Piero Gasperini riguarda il progressivo svuotamento dell'infermeria, che permette al tecnico di disegnare una strategia d'attacco finalmente aderente al suo credo tattico. Il perno della manovra sarà inevitabilmente Donyell Malen, ormai asceso a gerarchia di titolare inamovibile grazie a un impatto devastante sul campionato italiano. Accanto a lui, la certezza risponde al nome di Paulo Dybala: la Joya ha recuperato il 100% della condizione fisica e punta a riannodare il filo interrotto dopo le brillanti prestazioni fornite contro Juventus e Milan, prima che un problema muscolare ne frenasse l'ascesa.