La tanto immotivatamente celebrata Roma di Gasperini perde anche col Genoa di De Rossi ora la Champions è a rischio

La Roma di Gasperini ha perso 2-1 contro il Genoa di De Rossi a Marassi. I gol decisivi sono stati segnati da Messias e Vitinha, mentre per i giallorossi è arrivato solamente un gol. Con questa sconfitta, la squadra rimane ferma a 51 punti e si trova a cinque lunghezze dal Napoli, mettendo a rischio la qualificazione in Champions League.

La Roma cade a Marassi: è 2 a 1 per il Genoa. Decisivi i gol di Messias e Vitinha. Giallorossi fermi a 51 punti a -5 dal Napoli. Nona sconfitta in campionato per il tanto decantato Gasperini e domenica ci sarà il match contro il Como. Gasp e i suoi hanno buttato via la vittoria a Napoli e soprattutto quella in casa contro la Juventus: vincevano 3-1 e si sono fatti rimontare 3-3. Il tecnico piemontese aveva ereditato un gioiello da Claudio Ranieri (la squadra che lo scorso aveva totalizzato più punti nel girone di ritorno) e ora è quarto a pari merito col Como, con la Juventus a un punto. Ma viene trattato come se fosse un messia del football, come se avesse salvato la Roma da chissà quali bassifondi.

