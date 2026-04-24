Roma Gasperini | Il club mi ha dato fiducia ora l’unico obiettivo è fare calcio

Da sport.quotidiano.net 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, il tecnico Gasperini ha dichiarato che il club gli ha dato fiducia e che ora l’obiettivo principale è concentrarsi sul calcio. Si avvicina l’incontro con il Bologna, previsto per la fine di aprile, in un momento in cui si sono intensificate le discussioni interne e si è deciso di separarsi dal senior advisor Claudio Ranieri. La situazione nel club si sta delineando in vista della sfida imminente.

Roma 24 aprile 2026 - Si avvicina a grandi passi l'incontro con il Bologna per la Roma, un match che arriva alla fine della lunga onda di polemiche e scontri verbali interni, culminati oggi con la decisione del club di separarsi dal senior advisor Claudio Ranieri. La dirigenza giallorossa ha scelto la parte di Gian Piero Gasperini e seguirà il progetto tecnico seguendo il solco tracciato dal suo allenatore. Il tecnico di Grugliasco oggi è intervenuto in conferenza stampa in virtù della vigilia del match contro il Bologna di sabato pomeriggio. La prima domanda per Gasperini entra proprio a gamba tesa su questo argomento e chiede al tecnico una riflessione sulla decisione del club di separarsi da Ranieri.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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