Roma Gasperini | Il club mi ha dato fiducia ora l’unico obiettivo è fare calcio

A Roma, il tecnico Gasperini ha dichiarato che il club gli ha dato fiducia e che ora l’obiettivo principale è concentrarsi sul calcio. Si avvicina l’incontro con il Bologna, previsto per la fine di aprile, in un momento in cui si sono intensificate le discussioni interne e si è deciso di separarsi dal senior advisor Claudio Ranieri. La situazione nel club si sta delineando in vista della sfida imminente.

Roma 24 aprile 2026 - Si avvicina a grandi passi l'incontro con il Bologna per la Roma, un match che arriva alla fine della lunga onda di polemiche e scontri verbali interni, culminati oggi con la decisione del club di separarsi dal senior advisor Claudio Ranieri. La dirigenza giallorossa ha scelto la parte di Gian Piero Gasperini e seguirà il progetto tecnico seguendo il solco tracciato dal suo allenatore. Il tecnico di Grugliasco oggi è intervenuto in conferenza stampa in virtù della vigilia del match contro il Bologna di sabato pomeriggio. La prima domanda per Gasperini entra proprio a gamba tesa su questo argomento e chiede al tecnico una riflessione sulla decisione del club di separarsi da Ranieri.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Roma, Gasperini: "Il club mi ha dato fiducia, ora l’unico obiettivo è fare calcio" Notizie correlate Gasperini: “Ranieri? La Roma mi ha confermato fiducia, ora parliamo di calcio…”(Adnkronos) – Il comunicato della Roma di oggi, venerdì 24 aprile, "evidenzia due cose: la fiducia che non mi è mai mancata dalla società sin dal... Ranieri, la Roma chiude i rapporti: ora è ufficiale. «Piena fiducia in Gasperini», il comunicato del club giallorossoArriva il comunicato della Roma che annuncia la chiusura dei rapporti col Senior Advisor Claudio Ranieri. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Roma e le tensioni Ranieri-Gasperini. VIDEO ANALISI; Gasperini-Roma, è davvero finita? Cosa chiede il tecnico per rimanere; Gasperini lascia la Roma? La scelta dei Friedkin (al bivio), perché è difficile assecondare le richieste dell'allenatore; Gasperini-Ranieri, Curva sud risponde: La Roma è una cosa seria. Per l'allenatore gli applausi dell'Olimpico. Roma, Gasperini: Il club mi ha dato fiducia, ora l’unico obiettivo è fare calcioL'allenatore giallorosso vuole concentrarsi sulla sfida contro il Bologna e su quel che resta del campionato: Noi guardiamo in alto finché possiamo. Quando non riusciremo più a farlo ci accontenterem ... sport.quotidiano.net Roma, ufficiale l'addio di Ranieri dopo le tensioni con GasperiniIn attesa di una comunicazione ufficiale, sembra proprio che le tensioni emerse negli ultimi mesi tra il senior advisor giallorosso ed il tecnico stiano portando ad una soluzione netta, ovvero le dimi ... tg24.sky.it Nella conferenza stampa di Gian Piero Gasperini pre Bologna-Roma si è parlato, tanto, dell'addio di Claudio Ranieri Il tecnico giallorosso ha ribadito la volontà di fare calcio e soprattutto che la Roma viene prima di tutto e tutti! #ASRoma #Ranieri #Gasp facebook In mattinata la Roma ha ufficializzato l'addio di Claudio Ranieri. Dell'argomento ne ha parlato anche Gian Piero Gasperini alla vigilia della trasferta contro il Bologna 1/4 x.com