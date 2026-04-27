Roma fermato con la droga nell'Audi | in casa un negozio di pc condizionatori e scope elettriche rubate

Un uomo è stato fermato a bordo di un’Audi A3 noleggiata, trovata con droga, contanti, un coltello, carte di credito e diversi cellulari. Durante la perquisizione nell’abitazione, sono stati scoperti un negozio di computer, condizionatori e scope elettriche rubate. La polizia ha arrestato l’uomo e sequestrato la merce illecita e gli oggetti rinvenuti. Indagini in corso per chiarire eventuali collegamenti tra i diversi reati.

Fermato, a bordo dell'Audi A3 presa a noleggio aveva droga, contanti, un coltello, carte di credito e numerosi cellulari. Ma una volta perquisita l'abitazione del 32enne, i carabinieri hanno trovato numerosi prodotti elettronici ancora imballati.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Condizionatori, pc e sigarette elettroniche: casa trasformata in magazzino di merce rubataAveva trasformato la sua abitazione ad Aprilia in un vero e proprio magazzino di merce rubata, l’uomo di 32 anni arrestato dai carabinieri con le... Droga e coltello nell’auto sul Rato. Fermato con quasi 8 etti di cocainaIn auto sul Rato con quasi otto etti di cocaina, un coltello a serramanico pronto all’uso e un cellulare con una fitta rubrica di nomi ora al vaglio... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Stretta contro lo spaccio: a Casal de' Pazzi 10 chili di hashish nascosti in casa. Caccia ai pusher su auto a noleggio; Roma Termini, arrestato 32enne con droga, armi e pc rubati; Bologna-Roma, le pagelle: El Aynaoui disegna e segna, 7,5. Orsolini fermato dalla traversa, 6; Roma Termini, fermato 32enne con droga, armi e magazzino di elettronica rubata. Roma, fermato con la droga nell’Audi: in casa un negozio di pc, condizionatori e scope elettriche rubateFermato, a bordo dell'Audi A3 presa a noleggio aveva droga, contanti, un coltello, carte di credito e numerosi cellulari ... fanpage.it Roma Termini, fermato 32enne con droga, armi e magazzino di elettronica rubataUn controllo dei Carabinieri nei pressi della stazione di Roma Termini ha portato all’arresto di un uomo di 32 anni, fermato a bordo di una Audi A3 nera mentre transitava in una delle aree più sorvegl ... msn.com Iniziata la seconda fase di vendita per Roma-Lazio La fase è dedicata agli abbonati Plus, Classic Extra e ai possessori dell'AS Roma Card e terminerà alle 12:59 di domani. www.asroma.com/it/biglietti/maschile #ASRoma - facebook.com facebook Iniziata la seconda fase di vendita per Roma-Lazio La fase è dedicata agli abbonati Plus, Classic Extra e ai possessori dell'AS Roma Card e terminerà alle 12:59 di domani. asroma.com/it/biglietti/m… #ASRoma x.com