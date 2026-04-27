Condizionatori pc e sigarette elettroniche | casa trasformata in magazzino di merce rubata

Un uomo di 32 anni è stato arrestato ad Aprilia dai carabinieri, che hanno scoperto nella sua abitazione un vero e proprio deposito di merce rubata. All’interno dell’appartamento sono stati trovati condizionatori, computer e sigarette elettroniche, oltre a sostanze stupefacenti e armi. L’indagine ha portato all’accertamento di diverse accuse tra cui ricettazione, detenzione di stupefacenti e porto di armi.

Aveva trasformato la sua abitazione ad Aprilia in un vero e proprio magazzino di merce rubata, l’uomo di 32 anni arrestato dai carabinieri con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ricettazione, porto d'armi atti ad offendere, indebito utilizzo e falsificazione di.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sassari, maxi sequestro di merce contraffatta: ci sono giocattoli e sigarette elettroniche Rubinetteria, guaine e persino elettrodomestici: denunciato un giovane, in casa aveva 20 mila euro di merce rubataQuel negozio di ferramenta era ormai diventato il suo posto prediletto: entrava come se nulla fosse, poi provando a non farsi scoprire, saccheggiava... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Roma Termini, arrestato 32enne con droga, armi e pc rubati; Roma Termini, fermato 32enne con droga, armi e magazzino di elettronica rubata.