Dopo la partita tra Lazio e Milan, l’allenatore rossonero ha commentato la situazione in classifica, affermando che la corsa alla Champions si è complicata. Ha parlato anche di Pulisic, sottolineando un aspetto positivo di questa fase. Allegri si è rivolto ai giornalisti di 'SportMediaset' per analizzare gli sviluppi recenti e le sfide future della squadra.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' dopo Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla partita: "Abbiamo fatto un primo tempo brutto tecnicamente e poi ci siamo esposti troppo ai loro contropiede e agli uno contro uno, abbiamo perso tutti i duelli. Nella ripresa abbiamo fatto meglio. La Lazio ha fatto una buona partita, soprattutto nel primo tempo, poi nel secondo tempo si è difesa. Noi abbiamo sbagliato troppo" Sul Milan che ha pensato troppo allo Scudetto: "A posteriori si potrebbe dire di sì, ma una squadra che punta a vincere lo Scudetto non può avere certi pensieri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri dopo Lazio-Milan: “La corsa Champions si è complicata. Pulisic? Guardiamo questo lato positivo”

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