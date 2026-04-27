Roma clamorosa bocciatura da parte di Gasperini | ora è finita davvero

A Roma si registra una svolta nel calcio dopo che l'allenatore ha annunciato la fine del rapporto alla fine della stagione. La squadra ha recentemente ottenuto una vittoria sul campo del Bologna e, subito dopo, sono arrivate le dichiarazioni ufficiali sulla conclusione del contratto. La notizia segna una svolta nel panorama calcistico locale, con i tifosi che si preparano a seguire i prossimi sviluppi.

Colpo di scena a Roma dopo il prezioso successo ottenuto sul campo del Bologna: addio scontato a fine stagione. La Roma torna a sorridere. I giallorossi vincono a Bologna al termine di una prestazione davvero importante e si riportano a 3 punti di distacco dal quarto posto della Juventus, l’ultimo utile per la qualificazione alla prossima Champions League. Un successo preziosissimo che arriva in un momento non proprio serenissimo nella Capitale, dopo il clamoroso addio di Claudio Ranieri. Il 24enne spagnolo ha fin qui deluso e – secondo quanti evidenziato dall’esperto di mercato, Fabrizio Romano – la Roma avrebbe già deciso di non esercitare alcun riscatto al termine della stagione in corso.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Roma, clamorosa bocciatura da parte di Gasperini: ora è finita davvero Udinese-Roma, le parole di Gasperini dopo la partita | Serie A Notizie correlate Gasperini-Roma, è davvero finita? Cosa chiede il tecnico per rimanereGli osservatori più attenti dell’ambiente giallorosso hanno notato subito dopo il pareggio con l’Atalanta la risposta secca data dal tecnico... Inter-Roma, la clamorosa domanda che imbarazza Gasperini in tv: balbetta in direttaAl termine della pesante sconfitta per 5-2 subita dalla Roma contro l’Inter a San Siro nella sera di Pasqua, Gian Piero Gasperini si è trovato in...