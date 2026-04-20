Gasperini-Roma è davvero finita? Cosa chiede il tecnico per rimanere

Dopo il pareggio contro l’Atalanta, l’allenatore della Roma ha risposto in modo deciso alle domande riguardanti i recenti attriti con la dirigenza. Gli osservatori del settore hanno notato questa reazione immediata, che ha alimentato le voci su un possibile allontanamento. Nel frattempo, si conoscono le richieste avanzate dal tecnico per continuare a lavorare con la squadra, anche se non sono stati forniti dettagli specifici.

Gli osservatori più attenti dell’ambiente giallorosso hanno notato subito dopo il pareggio con l’Atalanta la risposta secca data dal tecnico romanista Gian Piero Gasperini alle domande sugli screzi che l’hanno visto contrapposto alla dirigenza della squadra. “I nostri tifosi non meritano il teatrino visto nell’ultima settimana”, un riferimento nemmeno troppo velato a Claudio Ranieri che, secondo il tecnico di Grugliasco, sarebbe il colpevole delle polemiche che hanno mandato nel caos il club capitolino nelle ultime settimane. Le lacrime della conferenza pre-partita e quella fuga dalla sala stampa sono sembrati a molti il simbolo evidente di un rapporto ormai rovinato, impossibile da recuperare.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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