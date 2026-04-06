Inter-Roma la clamorosa domanda che imbarazza Gasperini in tv | balbetta in diretta

Dopo la sconfitta per 5-2 contro l’Inter a San Siro, l’allenatore della squadra ospite è apparso in difficoltà durante un’intervista in diretta su DAZN. La partita, giocata nella sera di Pasqua, ha visto la Roma subire un pesante risultato, mentre Gasperini ha balbettato nel rispondere a una domanda imbarazzante. La sua reazione ha attirato l’attenzione dei presenti in studio e dei telespettatori.

Al termine della pesante sconfitta per 5-2 subita dalla Roma contro l’Inter a San Siro nella sera di Pasqua, Gian Piero Gasperini si è trovato in difficoltà durante l’intervista in diretta su DAZN. Il tecnico ha dovuto fare i conti con una riflessione che ha segnato profondamente la stagione giallorossa: il gol del pareggio segnato da Gatti per la Juventus nell’ultimo confronto diretto all’Olimpico ha rappresentato un colpo durissimo all’autostima e alle ambizioni Champions della Roma. ge:kolumbus:liberoquotidiano:47155285 Da quel momento la squadra si è progressivamente sgretolata.Quando il giornalista di DAZN ha sottolineato che "Sembra un'altra Roma dopo il gol di Gatti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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