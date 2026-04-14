A Roma, il mercato calcistico si presenta come un vero e proprio enigma, con dodici giocatori coinvolti in trattative di cui si parla molto. La passione per il calcio si mescola alle operazioni di mercato, che vengono seguite con attenzione da tifosi e addetti ai lavori. Le voci sulle possibili mosse delle squadre si susseguono senza sosta, creando un clima di attesa e curiosità tra gli appassionati.

Il calcio, in questa città che divora i suoi idoli con la stessa passione con cui li ha creati, non è mai una questione di mera contabilità. Quando la Roma si presenta al cospetto della sua gente, non porta con sé solo undici uomini, ma il peso di un’eredità che non ammette mediocrità. Eppure, l’ultima stagione si è trascinata come una parabola discendente, un’ascesa interrotta bruscamente da una serie di scelte che hanno privilegiato l’urgenza del presente alla solidità del domani. Ogni acquisto, ogni cessione, è stato un battito accelerato di un cuore che non ha mai trovato il suo ritmo naturale, lasciando la piazza in quell’attesa febbrile che precede la consapevolezza del fallimento.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, l’enigma del mercato: dodici volti in cerca d’anima

Dodici volti per Venezia, scelte le Marie del Carnevale 2026(Adnkronos) – Venezia rinnova il suo incanto e lo affida a dodici giovani volti che raccontano il presente guardando al passato.

cameo cerca i volti del nuovo video pizza regina grangustoSolo per il weekend, al centro commerciale “il Centro” di Arese, cameo offrirà la possibilità di provare le tre referenze della nuova gamma Pizza...

Argomenti più discussi: L’ENIGMA DELL’EREDITÀ GIACENTE: LA MORTE È UN AFFARE DI STATO; Presentazione del manuale L'enigma dell'eredità giacente. Guida pratica per giuristi e cittadini (Giappichelli editore); L'enigma del principe scarlatto di Davide Cossu; Hans Urs, Adrienne e l’enigma della bellezza.

Roma, dalla Danimarca: uno scout a osservare Osorio del MidtjyllandMentre la squadra di Gasperini affronta l'Inter a San Siro, nel mirino Osorio del Midtjylland, protagonista nel pareggio contro il Sønderjyske ... siamolaroma.it

" #Gasperini e #Ranieri devono avere rispetto della Roma", le nette parole di Totti dopo la tensione a Trigoria x.com

Roma, 1926. Mussolini ordina il piccone. In tre anni, un quartiere che aveva resistito mille anni smette di esistere. Non per una guerra. Per una strada. Tra il Campidoglio e il Tevere c'era un labirinto di vicoli medievali, botteghe artigiane, corti rinascimentali e p - facebook.com facebook