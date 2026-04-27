A Roma, si fa strada la notizia del possibile rientro di Koné dopo i problemi fisici che lo avevano tenuto fuori dal campo. Dopo il recupero di Wesley e Dybala, anche il centrocampista si sta avvicinando alla disponibilità per la prossima partita. L'infermeria della squadra si sta progressivamente svuotando, segno di un miglioramento delle condizioni dei giocatori infortunati.

L’infermeria si svuota, le facce sono più serene e lo sprint finale per l’Europa ora fa un po’ meno paura. Dopo Wesley e Dybala, infatti, Gasperini questa settimana ritroverà anche Manu Koné in vista delle ultime quattro partite di campionato ad alta tensione. Il centrocampista francese è fermo dallo scorso 19 marzo, quando uscì dal campo al 20’ della sfida poi persa con il Bologna in Europa League per una lesione alla coscia. L’epilogo amaro di un lungo braccio di ferro tra lo stesso Gasp e lo staff medico che invitava alla cautela per il ritorno in campo del centrocampista. Proprio la gestione di Koné è stato uno degli argomenti di scontro tra il tecnico e Ranieri.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma, buone notizie per Gasp: Koné verso il rientro. E ora l'infermeria inizia a svuotarsi

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