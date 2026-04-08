Verso Milan-Udinese buone notizie per Runjaic | due pedine chiave viaggiano verso il rientro

In vista della partita tra Milan e Udinese, prevista alla 32ª giornata, ci sono notizie positive per il tecnico dei rossoneri. Due giocatori considerati fondamentali si stanno preparando a tornare in gruppo e hanno già iniziato le sessioni di allenamento con la squadra. Nel frattempo, i friulani stanno recuperando alcuni dei loro uomini infortunati, rafforzando così le loro possibilità in vista dell’incontro.

Sabato 11 aprile, alle ore 18, il Milan ospiterà l’Udinese allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro per la 32ª giornata del campionato di Serie A. I friulani arrivano alla sfida dopo il pareggio contro il Como e con due segnali incoraggianti dall’infermeria. Il tecnico Kosta Runjaic può infatti sorridere per il rientro in gruppo di Alessandro Nunziante. Il giovane portiere di riserva aveva riportato una contusione che lo aveva fermato anche durante l’esperienza con la Nazionale Under 19. Ma ora è tornato ad allenarsi regolarmente. Novità anche per Adam Buksa, fermo dallo scorso 7 marzo dopo la lesione miofasciale al soleo sinistro accusata dopo la gara contro la Juventus. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Verso Milan-Udinese, buone notizie per Runjaic: due pedine chiave viaggiano verso il rientro Infortunio Gabbia, conto alla rovescia per Napoli: il difensore accelera verso il rientro! Buone notizie da MilanelloKostic Milan, il vice-presidente del Partizan non ci sta e tuona: «Offerta irrisoria che mai avrei accettato!» Mercato Milan, prende quota l’idea... Milan, doppie buone notizie: Leao e Pulisic verso il Pisa. Fermo SaelemaekersIn vista dell’anticipo di venerdì sera alla Cetilar Arena contro il Pisa, il Milan prova a ritrovare i suoi pezzi pregiati, pur mantenendo una linea... Temi più discussi: Milan, doppio rientro contro l'Udinese; Gabbia torna in gruppo, il Milan con la rosa al completo: Allegri ritrova tutte le soluzioni in vista dell’Udinese; Milan, Allegri ritrova Gabbia; Serie A, la classifica della stagione 2025-2026. Gabbia torna in gruppo, il Milan con la rosa al completo: Allegri ritrova tutte le soluzioni in vista dell’UdineseDopo il K.O con il Napoli, i rossoneri di Massimiliano Allegri recuperano anche Gabbia: verso l’Udinese con l’organico finalmente al completo. goal.com Milan, Landucci: Udinese grande squadra, ma vogliamo fare la terza partita buonaMarco Landucci, vice allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara contro l'Udinese: L'Udinese è una grande squadra, è ancora imbattuta e sarà una partita molto ... tuttomercatoweb.com Verso Milan Udinese News e arbitro x.com Verso Milan-Udinese, Marchetti l'arbitro del match: la squadra completa - facebook.com facebook