Napoli buone notizie dall’infermeria | Rrahmani verso il rientro per la Lazio

A pochi giorni dalla partita contro la Lazio, il difensore del Napoli si sta allenando con il gruppo dopo un infortunio. Le sue condizioni sono in miglioramento e potrebbe tornare in campo prima della fine della stagione. La società non ha ancora ufficializzato la data del suo rientro, ma le notizie dall’infermeria sono positive. I tifosi sperano di vedere presto il calciatore disponibile per la sfida decisiva.

Il finale di stagione si avvicina e per il Napoli arrivano segnali incoraggianti sul fronte degli infortuni. In un momento decisivo per la corsa in campionato, Antonio Conte può finalmente intravedere spiragli positivi grazie al progressivo recupero di alcuni elementi importanti della rosa. Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’infermeria azzurra si sta lentamente svuotando e presto potrebbe restituire al tecnico pedine fondamentali per affrontare al meglio il rush finale. Tra i primi a tornare a disposizione c’è Amir Rrahmani. Il difensore centrale, fermo da sette partite a causa di un infortunio muscolare, è ormai prossimo al rientro in campo.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Napoli, buone notizie dall’infermeria: Rrahmani verso il rientro per la Lazio Notizie correlate Lecce, le ultime dall’infermeria: arrivano buone notizie per Di Francesco in vista del Napoli? I dettagliLecce, Corvino svela: «Tiago Gabriel? Parliamo di un 2004, ha grandi potenzialità. Juventus: buone notizie dall’infermeriaAlla vigilia del Derby d’Italia contro l’Inter (sabato 14 febbraio 2026, ore 20:45 a San Siro), la Juventus tira un sospiro di sollievo dal punto di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Napoli, buone notizie per Conte: Rasmus Hojlund torna in gruppo; Lazio, buone notizie per Sarri in ottica Fiorentina e Napoli: recuperato un top; Buone notizie per il Cimitero delle Fontanelle: quando riaprirà?; Buone notizie dall'infermeria per la Juve: le condizioni di Yildiz, Conceiçao e Thuram. Napoli, buone notizie per Conte: Rasmus Hojlund torna in gruppoIl Napoli ritrova una pedina importante per Antonio Conte: azzurri in campo domenica 12 aprile al Tardini contro il Parma di Carlos Cuesta ... gianlucadimarzio.com Napoli, buone notizie: Lukaku rinuncia alla Nazionale del Belgio. Vuole concentrarsi sui propri allenamentiL'attaccante belga rinuncia alle sfide amichevoli e torna ad allenarsi per recuperare al meglio e tornare in forma il prima possibile. calciomercato.com Tutto Napoli - facebook.com facebook AGGIORNAMENTO Ore 07:32 16/04/2026 A1 MILANO-NAPOLI Milano CODA di 2 km tra Allacciamento A1/A58 e Allacciamento Tang. Ovest di Milano dal km 10 x.com