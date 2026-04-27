Sabato a Bologna, la squadra romana ha conquistato una vittoria per 2-0, grazie anche alle prestazioni di Neil El Aynaoui. Il giocatore ha segnato un gol e fornito un assist, dimostrando un rendimento di rilievo. La partita ha visto El Aynaoui in campo come titolare, contribuendo in modo determinante alla vittoria della squadra.

Nella vittoria per 0-2 ottenuta sabato a Bologna, la Roma ha scoperto (o riscoperto) il talento cristallino di Neil El Aynaoui. Il centrocampista nato a Nancy ha bagnato la sua seconda presenza consecutiva da titolare con il primo centro assoluto in Serie A, bissando la rete già realizzata in Europa League contro il Midtjylland. Una prestazione di leadership e sostanza: il marocchino ha letteralmente preso per mano la mediana giallorossa, uscendo vincitore dai duelli fisici con Freuler e Pobega e agendo da collante perfetto tra i reparti, come confermato dall’assist al bacio per il vantaggio siglato da Malen. Il sigillo personale è arrivato allo scadere del primo tempo, coronando una manovra corale da manuale.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, brilla El Aynaoui: gol, assist e sogni da titolare

Neil El Aynaoui raconte son transfert de Lens à la Roma

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