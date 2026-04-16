A Roma, la rosa di centrocampo si trova in difficoltà in vista della partita contro l’Atalanta, con Kone, Pisilli e Pellegrini indisponibili. El Aynaoui si sta preparando per essere titolare, con l’obiettivo di affiancare Cristante e riprendere la forma mostrata nelle prime partite della stagione, dopo un periodo di calo post Coppa d’Africa. La squadra si prepara quindi a un impegno importante con diverse assenze in mediana.

Emergenza totale a centrocampo per la Roma in vista dell’ Atalanta: Kone, Pisilli e Pellegrini out. Scalda i motori El Aynaoui, pronto ad affiancare Cristante e a ritrovare lo smalto della prima parte di stagione, perduto dopo il ritorno dalla Coppa d’Africa. La partita è di quelle fondamentali nella lotta all’Europa e Gasperini si affiderà anche al marocchino per battere Palladino e dare una spallata alla classifica. Un inizio promettente e poi le difficoltà. Neil El Aynaoui è arrivato alla Roma a luglio scorso per 23.5 milioni di euro più bonus dal Lens, per rinforzare un centrocampo bisognoso di caratteristiche diverse rispetto a quelle dei già presenti Cristante, Kone e Pisilli.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, emergenza mediana: El Aynaoui titolare contro l’Atalanta

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