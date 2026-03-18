Roma Celik stringe i denti | vuole esserci a tutti i costi col Bologna! Novità anche su Dybala

Da calcionews24.com 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Zeki Celik sta cercando di tornare in campo nonostante un infortunio e punta a essere disponibile per la partita contro il Bologna. La Roma sta monitorando anche le condizioni di Dybala, con aggiornamenti che riguardano sia i problemi fisici sia le trattative di mercato in corso. La sfida si avvicina e le decisioni sui giocatori coinvolti sono ancora in fase di definizione.

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