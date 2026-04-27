Roma allarme virus | Gualtieri blocca l’invasione delle zanzare

Il sindaco di Roma ha annunciato l’adozione di misure immediate per contrastare la proliferazione delle zanzare nella città. L’incremento delle temperature ha aumentato il rischio di diffusione di virus come Dengue e West Nile nella regione. Le autorità hanno deciso di intervenire per limitare il numero di insetti e prevenire potenziali contagi, considerando i recenti segnali di aumento dei casi.

?? Cosa sapere Il sindaco Gualtieri dispone misure urgenti contro zanzare e virus a Roma. L'aumento termico accelera il rischio di contagi Dengue e West Nile nel Lazio. A Roma il sindaco Gualtieri ha disposto misure preventive urgenti contro le malattie trasmesse da insetti vettori, con l'obiettivo di arginare la diffusione della zanzara tigre e della comune a seguito dell'aumento delle temperature. Il clima che sta caratterizzando questo periodo dell'anno, con termometri che segnano valori .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, allarme virus: Gualtieri blocca l’invasione delle zanzare Notizie correlate Italia, allarme zanzare: invasione precoce e rischio malattie in aumento. Maremma tra le aree più colpite.L'allarme è scattato in anticipo: un'invasione di zanzare si preannuncia più intensa e precoce del solito in diverse zone d'Italia, con la Maremma... Contrasto al virus West Nile, partita la disinfestazione contro le zanzareIl Comune di Latina ha già avviato le operazioni di disinfestazione con trattamenti larvicidi contro le zanzare e in particolare per la prevenzione...