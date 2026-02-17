Italia allarme zanzare | invasione precoce e rischio malattie in aumento Maremma tra le aree più colpite
Le zanzare stanno invadendo l’Italia prima del previsto, causando preoccupazione tra i residenti e le autorità sanitarie. La crescita repentina di questi insetti aumenta il rischio di malattie come la febbre dengue e il virus West Nile. In particolare, la Maremma registra un incremento significativo di insetti rispetto agli anni precedenti, con un aumento di casi segnalati nelle campagne e nelle zone costiere.
L’Incubo Zanzare Torna a Minacciare l’Italia: Allarme Precoce e Strategie di Prevenzione. L’allarme è scattato in anticipo: un’invasione di zanzare si preannuncia più intensa e precoce del solito in diverse zone d’Italia, con la Maremma tra le aree più colpite. La combinazione di piogge abbondanti e temperature in rialzo, superiori alla media stagionale, sta creando un ambiente ideale per la proliferazione di questi insetti, con un potenziale impatto sulla salute pubblica già a partire da marzo. La situazione, aggravata dalla diffusione di specie invasive, richiede un approccio integrato e una forte attenzione alla prevenzione.🔗 Leggi su Ameve.eu
Incidenti stradali, morti in aumento a Pordenone: la mappa delle aree più colpite
Nel 2024, il Friuli Venezia Giulia registra un aumento degli incidenti stradali, con Pordenone tra le aree più colpite.
Tumore al seno in aumento tra le donne giovani: perché è più precoce e aggressivoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
«I virus tropicali sono endemici»: l'allarme degli esperti e come stanno le cose in Italia. Zecche e zanzare sempre più pericoloseLe malattie trasmesse da zanzare e zecche non sono più un fenomeno stagionale o limitato ai viaggi nei Paesi tropicali. Le estati più calde e gli inverni più brevi hanno permesso ai vettori di ... leggo.it
«I virus tropicali sono endemici»: l'allarme degli esperti e come stanno le cose in Italia. Zecche e zanzare sempre più pericoloseGli infettivologi ricordano l’importanza di proteggersi dalle punture di zanzara e di pianificare correttamente i viaggi, soprattutto verso aree tropicali, con vaccinazioni e profilassi adeguate. Allo ... leggo.it
L’Italia è tra i Paesi più anziani d’Europa, infermieri compresi. A riportare i dati e a rilanciare l’allarme è la senatrice di Italia Viva Annamaria Furlan, che ricorda come l'invecchiamento del personale infermieristico sia un problema tanto quanto quello della pop facebook
Italia Nostra lancia l'allarme: “I simboli del Gargano nel mondo hanno i mesi, forse i giorni contati”. x.com