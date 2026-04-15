Niscemi si prepara a un nuovo capitolo nelle indagini sulla frana che, il 25 gennaio scorso, ha causato danni significativi al centro abitato. Sono 13 le persone indagate in relazione all'evento, che ha provocato crolli e allagamenti, e le autorità continuano a raccogliere prove e testimonianze. La vicenda ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e delle istituzioni locali, che cercano di fare chiarezza sulle responsabilità.

Arriva una svolta nelle indagini sulla frana che il 25 gennaio scorso ha devastato Niscemi, paese in provincia di Caltanissetta: il procuratore di Gela Salvatore Vella, che ha aperto un fascicolo per disastro colposo e danneggiamento seguito da frana, ha reso noto che 13 persone sono state iscritte nel registro degli indagati. In queste settimane sono stae decine le audizioni condotte dalla magistratura, che ha sentito tecnici, funzionari e dirigenti, tutti ascoltati come persone informate sui fatti. L’enorme smottamento trascinò a valle case e mezzi e altre decine di immobili rimasero sospesi nel vuoto. Gli sfollati sono stati circa 1.500. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Niscemi, 13 indagati per la frana che ha devastato il paese siciliano

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