Cassonetti incendiati a Capodanno al Q2 quattro minorenni identificati tra i responsabili

Quattro minorenni sono stati identificati come autori degli incendi ai cassonetti al Q2 durante Capodanno. Il gesto ha causato danni stimati oltre i 10.000 euro e ha provocato un'interruzione temporanea dell’alimentazione elettrica in zona. Le fiamme hanno anche causato problemi di smaltimento dei rifiuti e disturbato i residenti. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto e individuare eventuali complici. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i cittadini.

ANCONA – Oltre 10mila il danno stimato, oltre a quello ambientale, a cui si era aggiunto il disservizio legato alla mancata fornitura per qualche giorno della alimentazione elettrica. È il bilancio del rogo avvenuto nella notte di capodanno in piazza Salvo d'Acquisto, per l'incendio di tre cassonetti di proprietà di AnconAmbiente e del danneggiamento della rete elettrica che alimenta l'immobile destinato al centro per l'impiego di Brecce Bianche. Le indagini della Polizia Locale, molto complesse e articolate, durate circa due mesi, hanno permesso di identificare, al momento, cinque responsabili di cui quattro minorenni e un quinto ancora da identificare.