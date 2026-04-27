Rocchi sta preparando la sua strategia difensiva in risposta alle accuse, che considera poco chiare. Nel frattempo, si fa il nome di Celi come possibile sostituto o figura coinvolta nel caso. L'ex designatore potrebbe decidere di non rispondere alle domande del pubblico ministero. Il suo avvocato ha dichiarato che per il concorso sono necessari altri soggetti, senza specificare ulteriori dettagli.

Ha spento la tv. O, meglio, di partite non ne ha viste. Nemmeno mezza, pare. Solo l’idea di 'staccare', di stare con famiglia, amici e "pensare a difendere la mia persona" ha raccontato a gente vicina e a coloro che gli hanno scritto in privato. Gianluca Rocchi il suo day-after lo ha passato in maniera semplice e senza calcio, più a casa che no: il resto si vedrà. La storia è nota. L’invito a comparire (con anche i nomi di Gervasoni e Paterna) è arrivato nella mattinata del 25 aprile, subito è partita la chiamata all’avvocato Antonio D’Avirro che davanti ai tre capi d’imputazione per il “concorso in frode sportiva” ieri si è espresso così: "Sono contestazioni che non si riescono a capire – dice D’Avirro all’Ansa –, perché si segnala un concorso di più persone ma queste altre persone non vengono indicate.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rocchi prepara la difesa: "Accuse poco chiare". Per il suo posto sale il nome di Celi

Notizie correlate

Caso Rocchi, il legale al contrattacco: “Contestazioni poco chiare, mai viste imputazioni di questo tipo”Milano, 26 aprile 2026 – “Sono contestazioni che non si riescono a capire, perché si segnala un concorso di più persone, ma queste altre persone non...

Rocchi interrogato il 30 aprile: chi prende il suo posto come designatore? Ultimedi Redazione JuventusNews24Rocchi interrogato il 30 aprile: chi prende il suo posto come designatore? Ultime sul caos che sta travolgendo il mondo...

Contenuti di approfondimento

Si parla di: Inchiesta arbitri, la difesa di Rocchi: Accuse incomprensibili, mancano i nomi.

Valutiamo di non rispondere: Rocchi, la strategia difensiva. Cosa può succedere in AIAIl pm che ha avviato l’inchiesta tiene il calcio italiano con il fiato sospeso. Oggi si sceglie il designatore ad interim ... tuttosport.com

La giornata più lunga di Rocchi: la difesa, la famiglia, l'autosospensione. Poi esce dalla chat degli arbitriDoveva andare a valutare il fischietto di Cesena-Samp, poi la ricezione dell'avviso di garanzia e le prime parole ... gazzetta.it