Caso Rocchi il legale al contrattacco | Contestazioni poco chiare mai viste imputazioni di questo tipo

Un legale coinvolto nel caso Rocchi ha preso posizione, affermando che le contestazioni sono poco chiare e mai viste prima. Durante un intervento, ha precisato che si parla di un coinvolgimento di più persone, senza però indicarne i nomi o i ruoli specifici. La dichiarazione è stata rilasciata a circa un mese dall’inizio delle indagini e riguarda le accuse rivolte a un gruppo di soggetti coinvolti.

Milano, 26 aprile 2026 – “Sono contestazioni che non si riescono a capire, perché si segnala un concorso di più persone, ma queste altre persone non vengono indicate. Io non ho mai visto che l'altro soggetto del presunto accordo nella frode sportiva non venga indicato". Parole dell'avvocato Antonio D'Avirro, legale di Gianluca Rocchi, che ieri si è autosospeso da designatore arbitrale, a proposito delle imputazioni contestate dalla Procura di Milano e, in particolare, quella di aver favorito l'Inter facendo in modo che il "poco gradito" Daniele Doveri non arbitrasse i nerazzurri nella fase finale del campionato scorso. Il...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Caso Rocchi, il legale al contrattacco: “Contestazioni poco chiare, mai viste imputazioni di questo tipo” Notizie correlate Mercato Juventus, idee molto chiare in entrata: si punterà su questo tipo di giocatori. Gli aggiornamentidi Francesco SpagnoloMercato Juventus, Aghemo ha fatto il punto sui movimenti in entrata confermando che i bianconeri punteranno su rinforzi... Caso Rocchi, parla il suo legale: «Persona serie e corretta. Non posso fare dichiarazioni, ma…»di Redazione Inter News 24 Caso Rocchi, il designatore di Serie A e B è indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Designatore arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportiva: Mi autosospendo; Rocchi indagato per concorso in frode sportiva. Mi autosospendo da designatore; Milano, indagato il designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi: Scelse arbitri graditi all'Inter. Il ministro Andrea Abodi: Il Coni riferisca. In caso di responsabilità, ci saranno conseguenze; Calcio italiano: Rocchi indagato per concorso in frode sportiva. Caso Rocchi, il legale al contrattacco: Contestazioni poco chiare, mai viste imputazioni di questo tipoL’avvocato Antonio D'Avirro difende il designatore arbitrale autosospeso. Si segnala un concorso di più persone, ma queste altre persone non vengono indicate ... ilgiorno.it Caso Rocchi, parla il procuratore Figc Chinè: L'archiviazione solo su Udinese-ParmaIl Procuratore Figc interviene all'esclusivo fine di tutelare il puntuale e scrupoloso operato della Procura Federale, poiché in queste ultime ore alcuni organi di stampa stanno diffondendo notizie f ... gazzetta.it Caso Rocchi, la Lega Serie A prende posizione Chiesto il commissariamento della FIGC - facebook.com facebook Caso Rocchi, Simonelli: "Evitare strumentalizzazioni che generano solo disinformazione. Giammai è consentito mettere in dubbio la credibilità del sistema e la regolarità del campionato" x.com