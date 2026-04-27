Rocchi lo chiamavano Gioca Jouer Pugno chiuso e mano alzata cosa succedeva in Sala Var

In una scena che ha attirato l’attenzione degli appassionati di calcio, si sono verificati alcuni episodi in Sala Var che coinvolgono l’ex arbitro internazionale e attuale designatore. Le immagini mostrano un arbitro con il pugno chiuso e la mano alzata, mentre in città si svolge un’indagine che lo vede indagato per concorso in frode sportiva. La situazione ha acceso discussioni sulla gestione delle partite e sulle procedure interne.

L'ora dei veleni e dei regolamenti di conti contro Gianluca Rocchi. L'ex arbitro internazionale e designatore delle giacchette nere è al centro dell'inchiesta milanese che lo vede indagato per concorso in frode sportiva. Accusa grave che può rappresentare un terremoto per il sistema-calcio italiano. Si sprecano oggi i retroscena con cui si ripercorre la carriera di Rocchi e il suo rapporto con la sala Var di Lissone, centro nevralgico dei sospetti. Tra i più pesanti, quello di Repubblica: "Non solo le ' bussate ' (.). A dar retta ai critici dell'operato di Gianluca Rocchi e del suo interventismo nella sala Var di Lissone, c'era una sorta di metodo che qualcuno, con velenosa ironia, definiva Gioca Jouer, come il famoso tormentone di Claudio Cecchetto.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Rocchi, "lo chiamavano Gioca Jouer". Pugno chiuso e mano alzata, cosa succedeva in Sala Var Notizie correlate Il codice per condizionare la sala VAR di Lissone da dietro il vetro: pugno chiuso o mano alzataEsisterebbe un codice preciso per far passare comunicazioni da una parte all'altra del vetro delle singole stanze della sala VAR centralizzata di... Terremoto AIA, il codice di Rocchi per condizionare il VAR: mano alzata e pugno chiuso, le accuse della Procura di Milano? In Sintesi Il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi si è ufficialmente autosospeso dal suo incarico in seguito all’inchiesta per frode sportiva... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Lo chiamavano Gioca Jouer: ecco il codice segreto di Rocchi in sala Var; Il mistero della combine e i movimenti di Rocchi: ci sono altri due arbitri indagati; Juve Stabia raggiunta nel finale, ma resta in piena corsa play-off; Alessandro Siani si racconta al Nest, biglietti sold out in un’ora. Un codice segreto in Sala Var per pilotare gli arbitraggi: il clamoroso retroscena, come il Gioca JouerGesti e segnali che influenzavano le scelte degli addetti: Le bussate? Nell'ambiente già se ne parlava e si sapeva che fosse contro il protocollo afferma l'ex arbitro ... tuttosport.com Gioca Jouer, il codice segreto per comunicare in sala VAR: così Rocchi metteva pressioneUltime notizie Serie A - Non solo le bussate sospette, ma un vero e proprio codice per parlare in sala VAR. Ad indagare sul terremoto che ha coinvolto l'AIA è la Procura di Milano. Movimenti sospetti, ... msn.com Un codice segreto in Sala Var per pilotare gli arbitraggi: il clamoroso retroscena, “come il Gioca Jouer” - facebook.com facebook Spunta il codice segreto in sala Var, non solo bussate ma anche il 'Gioca Jouer' x.com