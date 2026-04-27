Rocchi indagine aperta da oltre un anno a Milano

Un’indagine su Gianluca Rocchi è aperta da più di un anno a Milano. La notizia riguarda un'inchiesta che coinvolge il nome dell’arbitro, ma non sono stati forniti dettagli sulle accuse o le procedure in corso. La vicenda si protrae da tempo e non ha avuto sviluppi recenti, rimanendo sotto inchiesta senza ulteriori comunicazioni ufficiali.

L’inchiesta su Gianluca Rocchi non nasce nelle ultime settimane. Secondo quanto riferito da Corriere della Sera, la Procura di Milano lavora da oltre un anno sull’ipotesi di frode sportiva legata al designatore arbitrale della Serie A. Un dettaglio importante, perché colloca l’avvio degli accertamenti ben prima della denuncia presentata alla giustizia sportiva dall’ex guardalinee Domenico Rocca. Un altro punto toccato riguarda gli strumenti investigativi che potrebbero essere stati utilizzati. Il ragionamento del quotidiano è che, se l’indagine era già attiva nella primavera del 2025, non si può escludere che la conoscenza degli inquirenti si basi non soltanto su testimonianze, ma anche su eventuali intercettazioni.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Rocchi, indagine aperta da oltre un anno a Milano Notizie correlate Caso Rocchi e Inter, l’inchiesta di Milano è in piedi da più di un anno e ha intercettazioniÈ iniziata da oltre un anno l’indagine per frode sportiva sul designatore degli arbitri di serie A Rocchi. La Procura FIGC chiede gli atti su Gianluca Rocchi a Milano: come Chiné aveva archiviato l’indagine sportivaLa FIGC valuta la riapertura dell’inchiesta su Gianluca Rocchi dopo nuovi sviluppi giudiziari e la richiesta degli atti alla Procura di Milano. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il designatore degli arbitri Rocchi si autosospende. Indagato anche il supervisore var Gervasoni; Rocchi, l'inchiesta parte da lontano: il fascicolo sul designatore degli arbitri aperto oltre un anno fa (prima del dossier dell'assistente); Inchiesta arbitri, da Rocchi all’Inter: rischi, sviluppi e cosa sappiamo oggi; Calcio italiano: Rocchi indagato per concorso in frode sportiva. L’indagine su Rocchi con l’Inter nel capo d’accusa è iniziata prima dell’esposto di Rocca: intercettazioni possibiliLa richiesta di proroga delle indagini da parte della Procura milanese al GIP significa che l'inchiesta penale su Gianluca Rocchi, con l'accusa di aver ... fanpage.it Caso Rocchi, le ultime notizie sull’indagine in diretta: Marotta difende l’Inter, tra gli indagati Gervasoni e PaternaLa procura contesta tre episodi a Rocchi, autosospeso dopo l’accusa di frode sportiva. Indagato anche il supervisore VAR Gervasoni per un episodio sospetto in Salernitana-Modena. fanpage.it “Valutiamo di non rispondere”: Rocchi, la strategia difensiva. Cosa può succedere in AIA - facebook.com facebook Inchiesta arbitri, il caso si allarga: altri due indagati oltre a Rocchi x.com