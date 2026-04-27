Da oltre un anno è in corso a Milano un’indagine per frode sportiva riguardante il designatore degli arbitri di serie A. Le attività investigative includono anche l’ascolto di intercettazioni telefoniche e ambientali. La procedura riguarda direttamente il coinvolgimento di un ex arbitro, con alcuni dettagli emersi dalle indagini che non sono stati ancora resi pubblici. La procura continua a lavorare per chiarire eventuali responsabilità e sviluppi della vicenda.

È iniziata da oltre un anno l’indagine per frode sportiva sul designatore degli arbitri di serie A Rocchi. Ben prima, dunque, della denuncia alla giustizia sportiva dell’ex guardalinee. A scriverlo è il Corriere della Sera con Luigi Ferrarella storico cronista di giudiziaria, oseremmo definirlo la Cassazione della giudiziaria. Il quotidiano di via Solferino spazza via tutte le baggianate lette in questi due giorni e alimentate da parte di chi – e sono tantissimi – hanno provato a depotenziare l’inchiesta della Procura di Milano sul calcio italiano. L’inchiesta è seria e parte da lontano, non c’entra assolutamente nulla con il documento dell’ex guardalinee Rocca sulla gestione del sistema arbitrale italiano.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Caso Rocchi e Inter, l’inchiesta di Milano è in piedi da più di un anno e ha intercettazioni

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