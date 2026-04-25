Il re degli arbitri Gianluca Rocchi indagato per concorso in frode sportiva

Il designatore degli arbitri di Serie A e B, Gianluca Rocchi, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano con l’accusa di concorso in frode sportiva. La notizia è stata resa nota nelle ultime ore e riguarda un’indagine in corso sulla regolarità delle decisioni arbitrali durante alcune partite di calcio. Per il momento, Rocchi non ha rilasciato commenti sulla vicenda.

Il designatore degli arbitri di Serie A e B, Gianluca Rocchi, è indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva. La notizia è stata inizialmente diffusa da Agi e poi confermata su altri media. Rocchi avrebbe ricevuto un avviso di garanzia ieri. L’inchiesta che lo coinvolge riguarda il campionato 2024-2025, ed è condotta dal pubblico ministero milanese Maurizio Ascione. La Procura indaga per frode sportiva, la stessa ipotesi di reato che emerse in Calciopoli, culminata con la retrocessione in serie B della Juventus. Nelle carte Udinese-Parma. Dentro le carte figura anche il primo marzo 2025: la partita è Udinese-Parma, il campionato è quello poi vinto dal Napoli al fotofinish sull’Inter.🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

“Indagato per concorso in frode sportiva il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi”Un’inchiesta che riporta il calcio italiano indietro nel tempo, fino alle ombre di Calciopoli, ma che si muove dentro il presente fatto di Var...

Calcio, il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi indagato per concorso in frode sportivaMilano, 25 aprile 2026 – Terremoto nel mondo dell’arbitraggio di calcio: il designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi è indagato per...

Panoramica sull’argomento

Si parla di: Rigore Napoli-Lazio, Rocchi a OpenVAR: Decisione corretta dell'arbitro.

Il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi indagato per frode sportivaII designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi è indagato per concorso in frode sportiva. La notizia che piove come una bomba è stata pubblicata sul sito dell’Agi. unionesarda.it

Terremoto nel calcio, indagato il designatore degli arbitri RocchiIl designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi è indagato per ‘concorso in frode sportiva’. Ieri sera, a quanto apprende l’Agi, gli è stato notificato un avviso di garanzia. L’inchiesta c ... corrieredellacalabria.it