Rocchi ha parlato alla sala del VAR con codici sasso carta forbice

In Spagna si è diffusa la notizia di un episodio avvenuto durante una riunione del VAR, in cui un ufficiale ha utilizzato i codici sasso, carta, forbice. La vicenda, già nota in Italia, riguarda un caso legato a un ex arbitro italiano e a un'indagine in corso. La notizia è stata riportata dal sito Marca, che ha evidenziato come la questione continui a essere al centro di attenzione sia nel nostro paese che all’estero.