Rocchi ha parlato alla sala del VAR con codici sasso carta forbice
In Spagna si è diffusa la notizia di un episodio avvenuto durante una riunione del VAR, in cui un ufficiale ha utilizzato i codici sasso, carta, forbice. La vicenda, già nota in Italia, riguarda un caso legato a un ex arbitro italiano e a un'indagine in corso. La notizia è stata riportata dal sito Marca, che ha evidenziato come la questione continui a essere al centro di attenzione sia nel nostro paese che all’estero.
2026-04-27 15:57:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Il caso di Rocchi la Negreira italiana esplosa in Italia continua a svolgersi. L’ultima è stata rivelata dall’ex arbitro Pasquale De Meo che ha denunciato, davanti all’agenzia AGI, l’esistenza di un codice segreto utilizzato per influenzare le decisioni della camera VAR di Lissone. “Erano gesti decisi in riunioni riservate degli arbitri che venivano stabilite ogni settimana. Ad esempio, uno era “sasso-carta-forbici” ‘”, ha spiegato De Meo. Questa pratica permetteva di inviare istruzioni esterne ai preposti arbitrato video violando presumibilmente il protocollo di autonomia che dovrebbe disciplinare il lavoro dei responsabili della tecnologia.🔗 Leggi su Justcalcio.com
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