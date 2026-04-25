Milano, 25 aprile 2026 – Poche parole pronunciate da Rocchi durante l’interrogatorio, con un tono che sembrava quasi studiato in anticipo. L’ex arbitro ha affermato di aver sempre agito in modo corretto, ma i pubblici ministeri osservano che avrebbe scelto arbitri favorevoli a una squadra di calcio. Le indagini proseguono e si attendono ulteriori sviluppi sul caso.

Milano, 25 aprile 2026 – Poche parole. Una dichiarazione quasi “precompilata”, ascoltata da centinaia di altri indagati, dietro il quale si nascondono – forse – l’imbarazzo per la situazione che si verrà a creare (con qualche commentatore che parla già di una nuova Calciopoli) e l’ansia per le eventuali ricadute sulla propria persona ma anche sull’intero sistema arbitrale, già messo duramente alla prova nella sua credibilità dopo alcune prestazioni non certo convincenti. Oltre a un primo tentativo di autodifesa. La dichiarazione. "Questa mattina ho ricevuto un avviso di garanzia. Sono sicuro di aver agito sempre correttamente ed ho piena fiducia nella magistratura".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rocchi si difende: “Io sempre corretto”. Ma per i pm scelse arbitri graditi all’Inter

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