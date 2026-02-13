Rocchi deve migliorare i suoi arbitri ma il sistema gli sta dando tutti gli strumenti per farlo?

Antonio Conte critica il sistema arbitrale, accusandolo di ostacolare il miglioramento delle squadre. La sua protesta arriva dopo le recenti decisioni discutibili che hanno influito sui risultati delle partite. In campo, le scelte degli arbitri continuano a sollevare dubbi tra tifosi e allenatori, alimentando tensioni sempre più forti.

Le parole di Antonio Conte non sono uno sfogo isolato. Sono il sintomo di qualcosa che ribolle da mesi. In ogni giornata di campionato c’è almeno un episodio che accende polemiche, alimenta sospetti, spacca classifiche e talk show. E la cosa più grave non è l’errore in sé – l’errore fa parte del gioco – ma la sensazione diffusa che non esista una linea chiara, coerente, riconoscibile. Se tutti protestano, se ogni club – grande o piccolo – si sente penalizzato almeno una volta, il problema non può essere ridotto alla fisiologica lamentela del calcio italiano. Quando la percezione collettiva è che la “barca affondi” turno dopo turno, allora il nodo è strutturale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

La Serie A si riaccende con alcune polemiche sugli arbitri, soprattutto dopo le partite più recenti.

