AIA risponde a Spalletti | Mai contrari a riforme sul professionismo il calcio ha bisogno di arbitri preparati L’obiettivo rimane questo

L’AIA ha replicato a Luciano Spalletti dopo le sue dichiarazioni sul professionismo degli arbitri. In un comunicato ufficiale, l’associazione ha precisato di non essere mai stata contraria alle riforme, sottolineando che il calcio ha bisogno di arbitri più preparati. La questione resta aperta, ma l’intenzione dell’AIA è chiara: lavorare per migliorare la qualità degli arbitri italiani.

AIA ha risposto a Luciano Spalletti con un comunicato ufficiale dopo le sue parole di ieri sul professionismo degli arbitri. Con una nota ufficiale, l'AIA ha risposto alle parole di Luciano Spalletti sul tema del professionismo arbitrale. Di seguito il comunicato ufficiale. IL COMUNICATO – « L'Associazione Italiana Arbitri (AIA), in relazione ad alcune dichiarazioni ed articoli di stampa odierni sul tema del professionismo degli arbitri di vertice finalizzato al miglioramento qualitativo delle prestazioni arbitrali, intende precisare di non essere stata mai contraria a proposte di riforma in questa direzione ».

