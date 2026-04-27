La procura di Milano sta indagando sugli arbitri coinvolti in una frode sportiva, con un andamento che si muove su diverse fasi. Si cerca di capire se un singolo arbitro abbia organizzato tutto da solo o se ci siano stati altri complici. Le indagini sono ancora in corso e si concentrano sui movimenti e sui contatti dei soggetti coinvolti nel tentativo di alterare i risultati delle partite.

Segue un andamento sinusoidale l’inchiesta della Procura della Repubblica di Milano sugli arbitri della Serie A. Sabato partenza in quarta con il designatore Rocchi indagato assieme al responsabile Var Gervasoni. Sotto accusa la riunione di San Siro (emersa dalle carte della Procura) in cui sarebbero stati individuati arbitri graditi all’Inter. Rocchi indagato per concorso in frode sportiva. Oggi però dalla Procura è filtrato che non ci sono dirigenti indagati. E allora concorso di frode sportiva con chi? Al momento non si sa, lo stesso avvocato di Rocchi ha evidenziato la stranezza. Con chi l’avrebbe apparecchiata Rocchi questa eventuale frode sportiva? Da solo? L’Ansa informa che in Procura precisano che al momento nessun dirigente di club è nel registro degli indagati.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Rocchi con chi avrebbe apparecchiato la frode sportiva? Da solo?

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