Domenico Rocca, guardalinee, è stato indagato per concorso in frode sportiva. Recentemente ha scritto una lettera in cui denuncia alcuni comportamenti dei vertici dell’Aia. La comunicazione è stata resa pubblica e ha attirato l’attenzione sull’indagine in corso. Rocca ha espresso le sue preoccupazioni riguardo a presunte irregolarità all’interno dell’organizzazione. La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di indagini legali relative al mondo dello sport.

Domenico Rocca è l’assistente arbitrale che il 22 maggio 2025 ha scritto una lettera aperta e l’ha inviata alla Commissione Arbitrale Nazionale per denunciare i vertici dell’Aia. Dalla sua missiva è partita l’indagine che ha messo sotto inchiesta il designatore degli arbitri, Gianluca Rocchi, accusato di concorso in frode sportiva. Chi è Domenico Rocca Domenico Rocca è nato nel 1985 e ha origini calabresi. Ha iniziato la sua attività come arbitro intorno ai 15-16 anni. Come riporta La Gazzetta dello Sport, è stato aggregato all’organico regionale della Calabria nel 2003, scalando le categorie minori fino alla Promozione. Dal 2007 è entrato a far parte della Can D, dove avviene l’incontro con l’uomo che gli svolterà la carriera: Stefano Farina.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rocchi indagato per concorso in frode sportiva, chi è il guardalinee Domenico Rocca e la sua lettera denuncia

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