Robot in chirurgia perché i medici bocciano le linee guida di Agenas

Medici di diverse specializzazioni hanno espresso opposizione alle linee guida proposte da Agenas sull’utilizzo dei robot in chirurgia generale, ginecologia e urologia. Il documento mira a regolamentare l’impiego di queste tecnologie, ma le reazioni dei professionisti sono state negative. La discussione riguarda principalmente le modalità di applicazione e i criteri di utilizzo dei robot durante gli interventi chirurgici.

Non piace ai medici il documento di Agenas che punta a disciplinare l’uso dei robot in chirurgia generale, ginecologia e urologia. Il documento redatto dall’ Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, pur riconoscendo i vantaggi clinici della robotica, ne boccia l’uso per 16 delle 22 procedure analizzate. L’analisi dei costi di Agenas. “La chirurgia robotica comporta costi complessivamente superiori rispetto alle tecniche tradizionali laparoscopische e laparotomiche”, si legge nel nuovo report di Health technology assessment di Agenas. Ma per Paolo Pietro Bianchi, ordinario di Chirurgia generale alla Statale di Milano, l’impostazione metodologica del documento, basato su evidenze non sempre aggiornate alla pratica clinica corrente, rischia di n on cogliere appieno la specificità della chirurgia robotica.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Robot in chirurgia, perché i medici bocciano le linee guida di Agenas Notizie correlate Leggi anche: Bellantone (Iss): "Sulle liste d'attesa pesano esami impropri, impegno per linee guida a medici" Leggi anche: Le nuove frontiere della chirurgia: a Pagani primo intervento al colon con il robot “da Vinci“ Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Chirurgia robotica, il ministero detta le nuove regole. E i medici protestano; Chirurgia robotica, scontro Agenas-Società scientifiche: Così si penalizzano solo i pazienti; Nuove tecnologie in sala operatoria: come funziona la robotica Da Vinci in Chirurgia; Ospedale Santa Chiara: ricostruzione dell’uretere e chirurgia robotica. Chirurghi criticano raccomandazioni Agenas su chirurgia roboticaIl Collegio Italiano dei Chirurghi (Cic) boccia la bozza di raccomandazioni sull'impiego dei sistemi di chirurgia robotica in Chirurgia Generale, Ginecologia e Urologia varata dall'Agenzia Nazionale p ... ansa.it Chirurgia robotica. I chirurghi Cic bocciano Agenas: Raccomandazioni senza metodo e visione. L’Italia rischia di restare fuori dalla chirurgia del futuroSu 22 procedure solo 6 promosse, nonostante lo stesso report riconosca i vantaggi clinici della robotica. Valutare una tecnologia abilitante per l’integrazione con l’intelligenza artificiale guardand ... quotidianosanita.it Inteligência Artificial: highlights da We Robot 2026 eco.sapo.pt/opiniao/inteli… x.com Real Time China. . Cina: aumentano esportazioni robot grazie a produzione intelligente Nell’Anhui, una delle principali province cinesi per il commercio estero, la produzione di robot è cresciuta di 30 volte in dieci anni, con il volume delle loro esportazioni che - facebook.com facebook