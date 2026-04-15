Il rappresentante dell'Istituto Superiore di Sanità ha sottolineato che le liste d'attesa sono influenzate da esami non appropriati e ha annunciato l'impegno per l'adozione di linee guida rivolte ai medici. Ha inoltre affermato che il sistema sanitario nazionale si distingue per la sua attività e per l'attenzione rivolta ai cittadini. La dichiarazione è stata rilasciata in una conferenza a Milano.

Milano, 15 apr. (Adnkronos Salute) - "Lo ribadisco con fierezza: noi abbiamo un sistema sanitario nazionale molto attivo e rispettoso dei cittadini. Ci sono delle problematiche, ma sono problematiche particolari. Per le liste d'attesa, che sono l'aspetto clamorosamente più importante, quello che conta è se noi riusciamo o non riusciamo a fare in tempi giusti un esame che per noi sarebbe essenziale. Su questo stiamo lavorando come Istituto superiore di sanità con le linee guida e le buone pratiche. Il sistema nazionale di linee guida e buone pratiche, che peraltro ci affida una normativa di legge, è ciò che permette di identificare una 'flow chart' in maniera tale che, al comparire di un sintomo o di una problematica, si evidenzi qual è l'esame giusto da fare, qual è la pratica giusta da attuare.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bellantone (Iss): "Sulle liste d'attesa pesano esami impropri, impegno per linee guida a medici"

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