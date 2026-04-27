Roberto Mancini campione con l'Al-Sadd | festeggia con una speciale bandiera dell'Italia
Roberto Mancini ha conquistato il titolo di campione in Qatar con l'Al-Sadd. Durante i festeggiamenti, ha mostrato una bandiera italiana dedicata al successo ottenuto con la nazionale agli Europei del 2020. La vittoria in campionato arricchisce il suo palmarès e il gesto con la bandiera richiama il legame con l'Italia.
Roberto Mancini vince il campionato in Qatar con l'Al-Sadd e festeggia con una speciale bandiera dell'Italia dedicata al trionfo di Euro 2020.🔗 Leggi su Fanpage.it
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