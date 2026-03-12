Niente Sampdoria per Mancini resta l'allenatore dell'Al Sadd anche a distanza | In attesa del rientro

Da fanpage.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roberto Mancini ha lasciato il Qatar, ma rimane l’allenatore dell’Al Sadd. Nonostante l’addio alla location, il tecnico continua a guidare la squadra a distanza, secondo quanto comunicato. La società ha dichiarato che il tecnico è in attesa del suo rientro e che il suo ruolo resta invariato. Nessun dettaglio è stato fornito sulle tempistiche di questa assenza.

Roberto Mancini ha lasciato il Qatar ma non la panchina dell'Al Sadd. A conferma che l'ex CT azzurro è ancora ad ogni effetto l'allenatore un comunicato congiunto con la società: "Si sta lavorando al rientro alla prima occasione malgrado la situazione nel Paese e il problema dei voli". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

“L’Iran combatte per sopravvivere, potrebbe ricorrere al terrorismo internazionale”: l’analisi dell’espertoEmmanuele Panero, analista militare: "Il rischio più concreto, ed è quello per cui l'intelligence internazionale è in massima allerta, è che l'Iran...

Il Celtic esonera l’allenatore dopo un mese, Rod Stewart: “Se n’è andato Ora al pub per festeggiare”L'esperienza di Wilfried Nancy come allenatore del Celtic è durata poco più di un mese.

Aggiornamenti e notizie su Niente Sampdoria

Temi più discussi: Sampdoria, il nulla mischiato al niente: dentro al vuoto di gioco e idee; Sampdoria, ora tocca a Lombardo: era in lizza con Donati in estate; Dossena e Flachi: Perché nessuno della società difende gli allenatori? Così si sta massacrando la Sampdoria; Napoli, infortunio per Vergara, Calhanoglu si ferma di nuovo, ipotesi Beppe Iachini o Guido Pagliuca come nuovo allenatore della Sampdoria.

Panchina Sampdoria, il grande sogno è Roberto Mancini! Le ultimissimePanchina Sampdoria, il momento è alquanto delicato. Roberto Mancini destinato a restare un’utopia? Le ultime novità La sconfitta contro il Frosinone ha riacceso con forza il dibattito interno alla Sam ... sampnews24.com

niente sampdoria niente sampdoria per manciniSampdoria, il ruolo decisivo di Nathan Walker: no a Roberto Mancini, si a Lombardo (che Matteo Manfredi voleva già a giugno). Il retroscenaNathan Walker ha scelto di dire di no a Roberto Mancini, appoggiare la scelta Lombardo allenatore che Manfredi voleva già a ... clubdoria46.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.