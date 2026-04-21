L'Al-Sadd di Mancini non è più campione in Qatar | vittoria matematica revocata per una decisione disciplinare

L'allenatore italiano e la sua squadra non sono più detentori del titolo in Qatar, dopo che una decisione disciplinare ha revocato la vittoria matematica. La squadra aveva ottenuto il titolo aritmeticamente grazie alla sconfitta di un’altra formazione, ma successivamente è stata annullata la vittoria conseguita in modo ufficiale. La situazione si è sviluppata a seguito di un provvedimento di natura disciplinare che ha modificato i risultati precedentemente considerati validi.

La squadra di Mancini aveva conquistato il titolo aritmeticamente grazie alla sconfitta dello Shamal con il Qatar FC. Ma un'errata applicazione del regolamento sulle sostituzioni in quest'ultimo match ha rimesso tutto in gioco.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Mancini vince in Qatar: l’Al?Sadd conquista il titolo con una giornata d’anticipo, decisivo proprio quel giocatore! I dettagliMercato Juve, addio a Hjulmand? Il danese verso una big europea che ora è in vantaggio! Cosa sta succedendo Calciomercato Lazio, sirene francesi per... Al-Sadd, colpo Dilrosun: l’olandese raggiunge Mancini e Firmino in QatarRinnovo McKennie, permane lo stallo: quale futuro per il centrocampista della Juventus? L’Inter e le big europee in agguato! Juventus, il ds Ottolini... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Mancini vince il campionato in Qatar e elimina Inzaghi dalla Champions: tutto in una notte; L’Al-Sadd di Mancini vince il campionato in Qatar: ora il derby in Champions con Inzaghi; Mancini, altra partita epica in Champions: finale folle e Al-Sadd eliminato; Qatar: gli avversari sbagliano un cambio, l'Al-Shamal recupera 3 punti e ora sfida l’Al-Sadd di Mancini per il titolo. L’Al-Sadd di Mancini non è più campione in Qatar: vittoria matematica revocata per una decisione disciplinareL'Al-Sadd di Roberto Mancini rischia di perdere un campionato già vinto. Il gioco di parole rende bene l'idea di quel che è accaduto nel torneo del Qatar: a causa di una decisione disciplinare presa ... fanpage.it Mancini campione…anzi no, il clamoroso pasticcio in Qatar: perché l’Al-Sadd non ha vinto il campionatoRoberto Mancini deve rimandare i festeggiamenti per il suo primo titolo in Qatar: un clamoroso errore regolamentare gli ha impedito di festeggiare la vittoria del campionato ... sport.virgilio.it MANCINI ALLENATORE NEL NAPOLI SENTITE LA RISPOSTA DELL’EX CT DELL’ITALIA “Nella vita mai dire mai”, quanto detto dall’attuale allenatore dell’Al-Sadd sul palco dell’evento ‘Inside the Sport’ “Le cose cambiano spesso”, quanto aggiunto d - facebook.com facebook Dopo il flop negli ottavi di finale, col ko contro l'Al Sadd di Roberto Mancini, l'Al Hilal sta seriamente pensando di esonerare Simone Inzaghi L'ex allenatore dell'Inter tra ipotesi di addio dal club saudita, possibilità da CT della Nazionale e le panchine di Milan x.com