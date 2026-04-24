Regione Campania Fico limita lo staff degli assessori a due dipendenti in comando per segreteria

La Regione Campania ha stabilito un limite massimo di due dipendenti in comando per ogni assessore, mentre il vicepresidente può averne fino a tre. La decisione non riguarda nuove assunzioni, ma si tratta di un provvedimento volto a rispettare i vincoli nazionali sulla sostenibilità dei costi del personale in comando. La misura si applica a partire da questa fase e si riferisce alle regole in materia di spesa pubblica.

Massimo due unità per assessore, tre per il vicepresidente. Non sono nuove assunzioni, ma il limite serve a rispettare i vincoli nazionali sulla sostenibilità dei costi del personale in comando.🔗 Leggi su Fanpage.it

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