Roberto Fico ha saputo del trapianto al Monaldi dai giornali Ma la Tutela Salute della Regione Campania sapeva

Roberto Fico ha appreso del trapianto al Monaldi leggendo sui giornali, mentre la Tutela Salute della Regione Campania era già informata. Le carte e le date ricostruiscono cosa sapevano gli uffici regionali prima che la vicenda diventasse pubblica, dal 23 dicembre fino alla morte del piccolo Domenico. La sequenza degli eventi mostra i tempi di notifica e le informazioni disponibili prima dell’esplosione mediatica.

Dal trapianto del 23 dicembre alla morte del piccolo Domenico: carte e date ricostruiscono cosa sapevano gli uffici regionali prima dell'esplosione mediatica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

