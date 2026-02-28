Roberto Fico ha saputo del trapianto al Monaldi dai giornali Ma la Tutela Salute della Regione Campania sapeva

Roberto Fico ha appreso del trapianto al Monaldi leggendo sui giornali, mentre la Tutela Salute della Regione Campania era già informata. Le carte e le date ricostruiscono cosa sapevano gli uffici regionali prima che la vicenda diventasse pubblica, dal 23 dicembre fino alla morte del piccolo Domenico. La sequenza degli eventi mostra i tempi di notifica e le informazioni disponibili prima dell’esplosione mediatica.

Dal trapianto del 23 dicembre alla morte del piccolo Domenico: carte e date ricostruiscono cosa sapevano gli uffici regionali prima dell'esplosione mediatica. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Roberto Fico proclamato presidente della Regione Campania Regione Campania, il presidente Fico ha incontrato il Ministro della SaluteTempo di lettura: < 1 minuto Il Presidente della Regione Campania Roberto Fico ha incontrato questa mattina a Roma il Ministro della Salute Orazio... Contenuti utili per approfondire Roberto Fico. Temi più discussi: Il doppio staff di Roberto Fico. Dal taglio dei parlamentari alla Camera con vista; Da kingmaker di Fico a pària: non è De Luca che ha rotto il campo largo; Napoli, incendio Teatro Sannazaro; le reazioni del mondo dello spettacolo e della cultura: Tutti a raccolta per la ricostruzione; Morte Angela Luce, da Manfredi a Fico cordoglio e ricordo: Artista poliedrica, ha rappresentato la tradizione napoletana. Fico: «Gravità situazione al Monaldi appresa dai media a febbraio»«La gravità della situazione al Monaldi ho iniziato a saperla da febbraio dalle notizie. In quel momento da noi è stato appreso che c'è stato molto di ... ilmattino.it Roberto Fico, nel primo bilancio pronti 54 milioni in più per trasporti e welfareUn bilancio tecnico da 38,5 miliardi, anche se vengono recuperati 54 milioni in più per trasporti e welfare, con molte conferme pur di uscire subito dall’esercizio ... ilmattino.it "Abbiamo tracciato la direzione in cui andare" ha dichiarato il Presidente della Regione Campania Roberto Fico - facebook.com facebook