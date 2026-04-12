Da domenica 12 aprile, Rai 1 trasmetterà in prima serata la nuova serie intitolata “Roberta Valente – Notaio in Sorrento”. La fiction vede come protagonista l’attrice Maria Vera Ratti e si svolge nella suggestiva cornice della costiera sorrentina. La narrazione si concentra sulle vicende di una notaia che lavora in questa zona, offrendo uno sguardo sulla sua vita professionale e personale.

Da domenica 12 aprile, in prima serata su Rai 1, andrà in onda la nuova fiction Roberta Valente – Notaio in Sorrento, con protagonista l’attrice Maria Vera Ratti. Scopriamo di più sulla trama di questa nuova serie. Rai punta su una giovane notaia: trama e cast della nuova fiction. Ancora una volta la Rai decide di offrire agli spettatori una serie legal, tra le più fortunate insieme alle medical. Ricordiamo che il palinsesto ha di recente proposto la fiction Guerrieri – La regola dell’equilibrio con protagonista un avvocato, Diego Guerrieri (interpretato da Alessandro Gassmann ). In questa nuova fiction, invece, a essere protagonista non è un avvocato, ma una notaia: Roberta Valente (interpretata da Maria Vera Ratti ).🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - “Roberta Valente – Notaio in Sorrento”, la trama della nuova fiction di Rai 1

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