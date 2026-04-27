Rivoluzione turismo a Rimini 4 punti del nuovo modello | Largo a super ostelli e condhotel Piscine a riva e piattaforme in mare

Da ilrestodelcarlino.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Rimini è stato presentato un nuovo modello di offerta turistica che prevede l’introduzione di super ostelli e condhotel, oltre alla trasformazione di alcuni hotel in appartamenti per turisti. La proposta include anche piscine sulla riva e piattaforme in mare, puntando a rendere la spiaggia accessibile e vivibile tutto l’anno. L’obiettivo è adeguare le strutture alle esigenze dei viaggiatori attuali, con un’attenzione particolare alle nuove modalità di soggiorno.

Rimini, 27 aprile 2026 – La spiaggia "da vivere 365 giorni l’anno". E poi "nuove strutture ricettive", dai super ostelli ai condhotel fino agli hotel riconvertiti in appartamenti per i turisti, "per poter andare incontro alle nuove esigenze dei viaggiatori di oggi". Perché "Rimini deve cambiare il suo modello turistico, se non vuole sparire. Serve una rivoluzione". E a indicare le rotte del cambiamento è stata la Fondazione del Piano strategico con il convegno Rimini tourism revolution, al Palacongressi. Tanti gli interventi durante la giornata, in cui si è parlato anche di sicurezza. Perché "senza sicurezza non c’è turismo". Isole artificiali, piscine e pontili: indizi per un nuovo modello turistico.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Rivoluzione turismo a Rimini, 4 punti del nuovo modello: “Largo a super ostelli e condhotel. Piscine a riva e piattaforme in mare”

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