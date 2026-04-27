Rivoluzione turismo a Rimini 4 punti del nuovo modello | Largo a super ostelli e condhotel Piscine a riva e piattaforme in mare

A Rimini è stato presentato un nuovo modello di offerta turistica che prevede l’introduzione di super ostelli e condhotel, oltre alla trasformazione di alcuni hotel in appartamenti per turisti. La proposta include anche piscine sulla riva e piattaforme in mare, puntando a rendere la spiaggia accessibile e vivibile tutto l’anno. L’obiettivo è adeguare le strutture alle esigenze dei viaggiatori attuali, con un’attenzione particolare alle nuove modalità di soggiorno.

Rimini, 27 aprile 2026 – La spiaggia "da vivere 365 giorni l’anno". E poi "nuove strutture ricettive", dai super ostelli ai condhotel fino agli hotel riconvertiti in appartamenti per i turisti, "per poter andare incontro alle nuove esigenze dei viaggiatori di oggi". Perché "Rimini deve cambiare il suo modello turistico, se non vuole sparire. Serve una rivoluzione". E a indicare le rotte del cambiamento è stata la Fondazione del Piano strategico con il convegno Rimini tourism revolution, al Palacongressi. Tanti gli interventi durante la giornata, in cui si è parlato anche di sicurezza. Perché "senza sicurezza non c’è turismo". Isole artificiali, piscine e pontili: indizi per un nuovo modello turistico.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rivoluzione turismo a Rimini, 4 punti del nuovo modello: “Largo a super ostelli e condhotel. Piscine a riva e piattaforme in mare” Notizie correlate Leggi anche: La variante che sblocca il turismo. Cancellato il vincolo sugli alberghi: "Al loro posto si potranno costruire condhotel e ostelli, ma non case" Leggi anche: “Costa a Sud”, la Puglia lancia un nuovo modello di turismo accessibile dal mare ai Monti Dauni Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La rivoluzione del modello Rimini: Meno hotel tradizionali, più strutture per i nuovi turismi; News da Rimini e Circondario. Tuffo pericoloso | Piazza Marvelli | Turismo, la rivoluzione; Mare ed eventi, un’estate non-stop a Rimini prima della rivoluzione. Accogliamo i turisti col sorriso; Aeroporto Fellini, rivoluzione da 200 milioni. Uno spazio da vivere tutto l’anno. TURISMO | La rivoluzione del destination management da imparare a gestireIl 28 aprile a Rimini si terrà Destination Lab, una giornata di studio sul destination management, settore che sta subendo una profonda rivoluzione ... ilsussidiario.net La rivoluzione del modello Rimini: Meno hotel tradizionali, più strutture per i nuovi turismiIl convegno. Il presidente di Ieg e della Fondazione Piano Strategico Maurizio Ermeti: Se non ci rinnoviamo rischiamo di sparire. Proporremo 6 nuove tipologie di strutture ricettive ... ilrestodelcarlino.it Spiagge da ombrellone a resort: la rivoluzione silenziosa del turismo costiero. Ristorazione, musica e servizi integrati stanno trasformando gli stabilimenti balneari in vere infrastrutture turistiche. Tra normativa, mercato e concorrenza (più percepita che reale) G - facebook.com facebook LENTEZZA Niente Wi-Fi. Niente fretta. Solo tempo, silenzio e natura. Il #turismo cambia rotta. E l’ #Italia riscopre il valore del “meno”. Tu riusciresti davvero a staccare @ladolcevitamag_ #abruzzo @sextantioss #TurismoLento #SlowTravel #Italia x.com