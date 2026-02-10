La variante che sblocca il turismo Cancellato il vincolo sugli alberghi | Al loro posto si potranno costruire condhotel e ostelli ma non case

Il Comune di Rimini ha deciso di eliminare il vincolo sugli hotel nella zona turistica. Dopo più di trent’anni, ora si potranno costruire condhotel e ostelli, mentre le case resteranno fuori. La mossa mira a sbloccare il settore e attirare nuovi investimenti, rispondendo alle richieste di imprenditori e associazioni di categoria. La svolta potrebbe portare a un rinnovamento nel panorama ricettivo della città.

Cade il 'muro' del vincolo alberghiero nella fascia turistica. Dopo oltre 30 anni, il Comune di Rimini è pronto a varare "quella rivoluzione" che imprenditori e associazioni di categoria invocano da anni, per rilanciare il turismo e dare nuova vita agli hotel marginali. Con la variante all'attuale Regolamento urbanistico edilizio (Rue), "daremo la possibilità – annuncia Jamil Sadegholvaad – di costruire, al posto degli alberghi, condhotel, residence alberghieri, ostelli, ma anche staffhotel per i lavoratori stagionali, studentati, strutture per cohousing, locali, centri benessere e spa, impianti sportivi, parcheggi e altri servizi per il turismo".

