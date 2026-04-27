Lunedì 27 aprile 2026, presso la Casa Salesiana di Barriera a Catania, si terrà un evento dedicato alla trasformazione digitale nel settore dell’ospitalità e della ristorazione. L’iniziativa, promossa da Jenny Pecora, prevede un programma che include talk, un buffet gourmet, performance di danza aerea e musica dal vivo. L’appuntamento inizierà alle 19 e si rivolge a professionisti e appassionati interessati alle novità nel settore.

Organizzato da Jenny Pecora, l’appuntamento è per lunedì 27 aprile, 2026, dalle ore 19, presso Casa Salesiana di Barriera, Via Del Bosco 67 Catania, per celebrare il futuro della ristorazione con talk, buffet gourmet, danza aerea e musica dal vivo. Ingresso gratuito. CATANIA – Tutto pronto per una serata di Emozioni e Visioni, per questa nuova piattaforma innovativa pensata per trasformare il modo di vivere la ristorazione, il gusto e il tempo libero. L’evento, organizzato da Jenny Pecora e ad ingresso completamente gratuito, si terrà lunedì 27 aprile, dalle ore 19, presso Casa Salesiana di Barriera, Via Del Bosco 67, Catania, e unirà, in un’unica esperienza, innovazione tecnologica, competenze professionali, spettacolo e convivialità, all’insegna del “buon vivere”, con un obiettivo chiaro: restituire al tempo il suo valore autentico.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Rivoluzione digitale del gusto e dell’ospitalità

Notizie correlate

La vetrina del gusto. Al via la Tirreno Ct in tandem con Balnearia. Di scena l’ospitalitàCarrara, 28 febbraio 2026 – Tutto pronto per la Tirreno Ct e Balnearia di scena da domani, con il taglio del nastro alle 11,30, a mercoledì nei...

Ultima giornata del workshop dell’ospitalitàOggi si tiene la seconda ed ultima giornata dell’undicesima edizione del Workshop dell’Ospitalità - Innovazione, Gusto e Strategia, organizzato da...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: IL FOOD PASSA DAL DIGITALE.-LA RIVOLUZIONE DIGITALE DEL GUSTO E DELL’OSPITALITÀ SI PRESENTA IN UN EVENTO TRA INNOVAZIONE, ARTE E TRADIZIONE; Amsterdam Schiphol diventa cashless: la rivoluzione digitale di Klm; Realtà e magia di Jorge Amado: alla Sapienza di Roma il documentario Rai-Teche in una lezione-evento; Max Mara conquista Shanghai: il Grand Tour della maison approda in Cina per i 75 anni.

La rivoluzione del gusto intelligente, nuovi strumenti nella ristorazioneNegli ultimi anni, mentre i ristoranti stellati rincorrono esperienze sempre più immersive, il mondo digitale ha imparato a leggere emozioni e gusti con una precisione quasi umana. Dai laboratori dell ... repubblica.it

La rivoluzione del Gusto, NaturaSì lancia tour del bio a tappeMilano (askanews) - Un iconico van Volkswagen anni '70 in giro nelle principali città italiane per portare la Rivoluzione del gusto nelle piazze e per mettere in moto un vero e proprio tour del ... ilfoglio.it

In una densa intervista curata dal creator Ciuffo, il fondatore di InfermieriAttivi, Franco Ognibene, traccia un bilancio straordinario di quattro decenni in corsia. Dal passaggio epocale dalla sanità "analogica" degli anni '80 alla rivoluzione digitale, l'analisi esplor - facebook.com facebook