Rivoluzione digitale del gusto e dell’ospitalità

Da laprimapagina.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 27 aprile 2026, presso la Casa Salesiana di Barriera a Catania, si terrà un evento dedicato alla trasformazione digitale nel settore dell’ospitalità e della ristorazione. L’iniziativa, promossa da Jenny Pecora, prevede un programma che include talk, un buffet gourmet, performance di danza aerea e musica dal vivo. L’appuntamento inizierà alle 19 e si rivolge a professionisti e appassionati interessati alle novità nel settore.

Organizzato da Jenny Pecora, l’appuntamento è per lunedì 27 aprile, 2026, dalle ore 19, presso Casa Salesiana di Barriera, Via Del Bosco 67 Catania, per celebrare il futuro della ristorazione con talk, buffet gourmet, danza aerea e musica dal vivo. Ingresso gratuito. CATANIA – Tutto pronto per una serata di Emozioni e Visioni, per questa nuova piattaforma innovativa pensata per trasformare il modo di vivere la ristorazione, il gusto e il tempo libero. L’evento, organizzato da Jenny Pecora e ad ingresso completamente gratuito, si terrà lunedì 27 aprile, dalle ore 19, presso   Casa Salesiana di Barriera,  Via Del Bosco 67, Catania, e unirà, in un’unica esperienza, innovazione tecnologica, competenze professionali, spettacolo e convivialità, all’insegna del “buon vivere”, con un obiettivo chiaro: restituire al tempo il suo valore autentico.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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