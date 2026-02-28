La vetrina del gusto Al via la Tirreno Ct in tandem con Balnearia Di scena l’ospitalità
Domani alle 11,30 si apre la Tirreno Ct e Balnearia a Carrarafiere, dove si concentrano le principali aziende del settore dell'ospitalità e della ristorazione. L’evento, che durerà fino a mercoledì, coinvolge numerosi espositori e visitatori pronti a scoprire le novità nel campo. La manifestazione si svolge nei padiglioni di Carrarafiere, con un programma ricco di incontri e presentazioni.
Carrara, 28 febbraio 2026 – Tutto pronto per la Tirreno Ct e Balnearia di scena da domani, con il taglio del nastro alle 11,30, a mercoledì nei padiglioni di Carrarafiere. Una quattro giorni dedicata al mondo dell’ospitalità, della ristorazione e del turismo professionale. La manifestazione della Tirreno Trade giunta alla sua 46esima edizione, dalle 9,30 alle 18,30 mette a disposizione dei visitatori 400 espositori e più di 850 marchi commerciali, che offriranno una panoramica completa di prodotti, tecnologie e servizi: dalle attrezzature professionali ai semilavorati per cucina e pasticceria, fino ai sistemi più avanzati per bar, ristoranti, hotel e strutture ricettive. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Cna Rimini protagonista al Sigep, l’artigianato del gusto al centro della scena internazionaleLo stand sarà animato da incontri, momenti di dialogo e degustazioni, diventando uno spazio vivo all’interno della fiera Dal 16 al 20 gennaio Cna...
La vetrina delle telecamere di ’Linea Verde’. Quante eccellenze tra arte, cultura e gustoSi sono concluse ieri le riprese in città di una puntata di ’Linea Verde Italia’, il programma in onda su Rai 1 ogni sabato mattina dalle 12.
Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia.
Temi più discussi: La vetrina del gusto. Al via la Tirreno Ct in tandem con Balnearia. Di scena l’ospitalità; Nei Ristoranti Tipici di Verona i sapori dell’inverno: menù speciale, ma solo per 2 settimane; Ricette made in IAL FVG in vetrina a Dubai; Doppio appuntamento con mareMMMa il 1 e 2 marzo.
Buy Food, torna la vetrina del gusto toscanoFirenze, 20 maggio 2025 – E' aperto l’avviso (fino al prossimo 13 giugno) per fare domanda di partecipazione all’edizione numero 7 di Buy Food Toscana. L’evento, dedicato ai prodotti agroalimentari di ... lanazione.it
Torna le Forme del gusto. Eccellenze agroalimentari in vetrina per un week-endIl Lodigiano torna a mettersi in vetrina con la 13esima edizione de Le Forme del Gusto, il festival delle eccellenze agroalimentari, dei prodotti e produttori locali. Una rassegna di narrazione del ... ilgiorno.it
Meteo, spettacolare tappeto di nebbia sul Tirreno: ecco perché le coste sono sparite sotto la coltre bianca mentre in montagna splende il sole - facebook.com facebook