La vetrina del gusto Al via la Tirreno Ct in tandem con Balnearia Di scena l’ospitalità

Domani alle 11,30 si apre la Tirreno Ct e Balnearia a Carrarafiere, dove si concentrano le principali aziende del settore dell'ospitalità e della ristorazione. L’evento, che durerà fino a mercoledì, coinvolge numerosi espositori e visitatori pronti a scoprire le novità nel campo. La manifestazione si svolge nei padiglioni di Carrarafiere, con un programma ricco di incontri e presentazioni.

Carrara, 28 febbraio 2026 – Tutto pronto per la Tirreno Ct e Balnearia di scena da domani, con il taglio del nastro alle 11,30, a mercoledì nei padiglioni di Carrarafiere. Una quattro giorni dedicata al mondo dell'ospitalità, della ristorazione e del turismo professionale. La manifestazione della Tirreno Trade giunta alla sua 46esima edizione, dalle 9,30 alle 18,30 mette a disposizione dei visitatori 400 espositori e più di 850 marchi commerciali, che offriranno una panoramica completa di prodotti, tecnologie e servizi: dalle attrezzature professionali ai semilavorati per cucina e pasticceria, fino ai sistemi più avanzati per bar, ristoranti, hotel e strutture ricettive.